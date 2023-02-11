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Minik İbrahim’in yürekleri ısıtan mektubuna depremzededen duygu dolu cevap: Soğukta üşüyen ellerimiz...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Minik İbrahim’in yürekleri ısıtan mektubuna depremzededen duygu dolu cevap: Soğukta üşüyen ellerimiz...

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketi 10 ilde büyük bir yıkıma sebep oldu. Binlerce insan enkaz altından sağ kurtarıldı. Bayburtlu minik İbrahim Biregen’de depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışanlardan biri oldu. İbrahim’in yardım paketinin içerisindeki mektubu alan Malatya’daki depremzede ağabeyi ve ablaları da mektuba kayıtsız kalmayarak minik İbrahim’e cevap yazdı. İşte herkesi duygulandıran o mektup...

Minik İbrahim'in duygu dolu sözlerine, depremzede büyüklerinin verdiği yanıt yürekleri buruktu.

"Bir gün evlerimize kavuşursak, buradaki evlerin hepsinin senin de evin olduğunu bil ve hep gel" sözlerinin yer aldığı mektubun devamında şu ifadeler yer aldı: "Merhaba İbrahim, mektubunu aldık. Soğukta üşüyen ellerimiz, senin mektubunla bir anda ısındı. Senin gibi güzel yürekli insanların olduğunu, yalnız olmadığımızı biliyoruz." dedi.

Depremzede mektubuna, "Bizi hiç tanımayan insanların hemen yardıma koştuğunu, biz yaşayalım diye ölümü göze alıp buralara kadar yetiştiğini, yetişemeyenlerin mektubunun yetiştiğini görmek bizi yaşatmaya yetti. Kağıt bulamadığımız için bu çay kutusuna yazdık mektubu. Bu kutularda sizin gönderdiklerinizdi zaten." sözleriyle devam etti.

Mektubunda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Gövdeli köyünden olduğunu söyleyen depremzede, "Sizi çok seviyoruz, bir gün evlerimize kavuşursak, buradaki evlerin hepsinin senin de evin olduğunu bil ve hep gel" ifadelerini kullandı.

Mektubun son kısmına telefon numarasını yazan depremzede, yanına da ara notunu düşerek, İbrahim'den arama beklediğini belirtti.

İŞTE MİNİK İBRAHİM'İN YÜREKLERİ ISITAN O MEKTUBU

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yaşayan İbrahim Biregen isimli küçük çocuk deprem bölgesine göndermek üzere ailesiyle birlikte yardım malzemesi hazırladı, içerisine de kendi yazdığı mektubu koydu.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUZ, KENDİNİZİ TEK SANMAYIN, BİZ VARIZ"

Kendisi küçük ama yüreği büyük Bayburtlu küçük İbrahim'in Biregen'in yürekleri ısıtan mektubunda ise şu ifadeler yer aldı: "Merhaba canım arkadaşlarım, kendinizi yalnız hissetmeyin, biz sizin kardeşleriniz. Sizi çok seviyoruz, kendinizi tek sanmayın, biz varız. Sizin için dualar ediyoruz, sizin için üzülüyoruz. Sakın korkmayın, bunun da üstesinden beraber geleceğiz. Bu bizim de başımıza gelebilirdi. Birbirimizi tanımamız önemli değil, nasılsa hep beraber yaşamıyor muyuz? Sizi Allah'a emanet ediyorum. Ben 'İbrahim Biregen' Bayburt'ta yaşıyorum, size bu mektubu Demirözü'nden yazıyorum."

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