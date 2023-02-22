Kızılay depremden etkilenen 4 ilde 5 sosyal market açtı
Türk Kızılay, depremden etkilenen Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedelere ürünlerin ücretsiz sunulacağı 5 sosyal market açtı.
Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek ve yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor.
Deprem bölgesinde, gıda, hijyen ve giyim malzemesi gibi günlük ihtiyaçların karşılanması için sosyal market seferberliği başlatıldı.
Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabileceği 5 sosyal market, çadır kentler ve merkezi noktalara yakın yerlere açıldı.
Depremden etkilenen diğer illerde, hafta sonuna kadar 7 sosyal market daha hizmete sunulacak.
Açılan sosyal marketler, Adıyaman'da Eğriçayır çadır kentinde, Malatya'da Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşısı'nda, Osmaniye'de Masal Park'ta, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise Bahçelievler Mahallesi'nde yer alıyor.
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