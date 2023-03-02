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Hatay’da anne ve 3 çocuğunu böyle kurtardı! “Onun sayesinde hayattayız”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Hatay’da anne ve 3 çocuğunu böyle kurtardı! “Onun sayesinde hayattayız”

Türkiye 6 Şubat saatler 04.17’yi gösterdiğinde asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Hatay’da yaşayan Elif Belli ve 3 çocuğu depremden 2 hafta önce sahiplendikleri köpekleri “Ares” sayesinde felaketten kurtuldu. Sarsıntı başlamadan havlayarak sahibini uyandırmaya çalışan Ares, Belli’nin uyanmaması üzerine yatağına gidip yanağını yalayarak uyandırdı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 11 ve 9 yaşındaki iki erkek ile 5 yaşında bir kız çocuğuyla çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Belli'nin, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde evinin duvarları yıkılarak çökmeler meydana geldi.

Depremden kısa bir süre önce uyanan Belli, çocuklarına bakmak için yanlarına gitmesi sayesinde sarsıntının başlaması ile birlikte kısa sürede zemin kattaki evinden çıkabildi. Belli şimdi çocukları ve evcil hayvanları ile birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

DEPREMDEN 2 HAFTA ÖNCE SAHİPLENDİ

Sabah'ın haberine göre, Elif Belli, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan 2 hafta önce 2 yaşında corgi cinsi bir köpek sahiplendi. Ares adını verdiği köpeğini, bir arkadaşının kendisine yanlışlıkla gönderdiği fotoğraftan gördüğünü söyleyen Belli, "Depremden 2 hafta önce bir arkadaşımdan telefon kulaklığı istemiştim. Modellerin fotoğraflarını atarken Ares'in yanlışlıkla fotoğrafını da attı. Ben de çok sevdim ve kimin köpeği olduğunu sordum. Bir arkadaşının köpeği oluğunu sahiplendirmek istediğini söyledi. 'Ben sahiplenirim' dedim. Aynı akşam Ares'i aldım. Ben ve çocuklarım hayvanları çok seviyoruz. Bu yüzden bize hemen alıştı, yanımızdan hiç ayrılmıyor" dedi.

"ARES" SAYESİNDE KURTULDULAR

Kahramanmaraş depreminin meydana geldiği 6 Şubat'ta saat sabah 4'te Ares'in havlamaya başladığını ancak önce önemsemediğini dile getiren Belli, "O saatlerde uyuyorduk. Ares havlamaya başladı. Genelde dışarıda ses duyduğunda havlıyor, öyle olduğunu düşündüm, çok önemsemedim. Sonra ben kalkmayınca yatağa zıpladı ve yüzümü yalamaya başladı. Benim de uykum açıldı ve kalktım. Çocuklarımı kontrol etmek için yanlarına gittim ve sarsıntı başladı. Her zaman olan ufak depremler olduğunu düşündüm ancak birden şiddetlendi. Çok şükür çocuklarımın yanındaydım bu sayede onlara ulaşmak gibi bir sorunum ve zaman kaybım olmadı. Deprem sırasında Ares havlamaya devam ediyordu. Duvarlarımız çatlamaya fayanslarımız dökülmeye başladı. Kapıyı açtım, komşularım iki çocuğumu aldı ben de diğer çocuğum ile iki muhabbet kuşum ve Ares'i alarak dışarı çıktım. Çıktığımda duvarlar çökmüştü. Biz de altında kalabilirdik" diye konuştu.

"ARESİMİZ SAYESİNDE HAYATTAYIZ"

Ares'in kendisini uyandırmasaydı depremin şiddeti ile uyanıp çocuklarına yetişmesinin çok zor olacağını kaydeden Belli, can dostuna can borcu olduğunu söyledi. Belli, "Çok şükür halimize, Allah'a şükür köpeğimiz sayesinde kurtulduk, iyi durumdayız. Bizi uyandırdı ve kurtulmamızı sağladı. Uyanık olmasaydım, çocuklarımı toparlamam çok zor olurdu, belki de vaktinde evden çıkamayıp yıkılan duvarın altında kalacaktık. Depremden önce havlayarak bizi uyardı. Şimdi kuşlarım ve Ares dahil 6 çocuğumla birlikteyim, bizlere yardım eden herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Belli, kaldıkları çadır kentte kuşlarını ve köpeğini bir an bile yanından ayırmazken, Ares depremzede vatandaşların da ilgi odağı oldu.

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