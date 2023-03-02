Hatay’da anne ve 3 çocuğunu böyle kurtardı! “Onun sayesinde hayattayız”

"ARES" SAYESİNDE KURTULDULAR

Kahramanmaraş depreminin meydana geldiği 6 Şubat'ta saat sabah 4'te Ares'in havlamaya başladığını ancak önce önemsemediğini dile getiren Belli, "O saatlerde uyuyorduk. Ares havlamaya başladı. Genelde dışarıda ses duyduğunda havlıyor, öyle olduğunu düşündüm, çok önemsemedim. Sonra ben kalkmayınca yatağa zıpladı ve yüzümü yalamaya başladı. Benim de uykum açıldı ve kalktım. Çocuklarımı kontrol etmek için yanlarına gittim ve sarsıntı başladı. Her zaman olan ufak depremler olduğunu düşündüm ancak birden şiddetlendi. Çok şükür çocuklarımın yanındaydım bu sayede onlara ulaşmak gibi bir sorunum ve zaman kaybım olmadı. Deprem sırasında Ares havlamaya devam ediyordu. Duvarlarımız çatlamaya fayanslarımız dökülmeye başladı. Kapıyı açtım, komşularım iki çocuğumu aldı ben de diğer çocuğum ile iki muhabbet kuşum ve Ares'i alarak dışarı çıktım. Çıktığımda duvarlar çökmüştü. Biz de altında kalabilirdik" diye konuştu.