Kendi küçük ama yüreği kocaman! Depremzede çocuk herkesi ağlattı!
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle asrın felaketini yaşadı. Deprem bölgesinden sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde küçük bir çocuğun ihtiyacı dışında bir şeyi almaması dikkatleri çekti. Kendisine verilen ekmeği “ihtiyacımız yok” diyerek reddetti. O görüntüler herkesi ağlattı.
Kahramanmaraş depreminin ardından bölgeden yürekleri ısıtan görüntüler geliyor...Deprem bölgesinde yardın dağıtılan bir noktada depremzede çocuğun tavrı dikkatleri çekti. İhtiyaçları dışında kucağına ekmek de konulan minik depremzede, "Ağabey bizim ekmeğe ihtiyacımız yok." diyerek ekmekleri geri verdi.
Deprem bölgesinde yardım dağıtılan bir noktada kameralara yansıyan bir çocuğun mağrur ve gururlu tavırları izleyenleri duygulandırdı.
"İHTİYACIMIZ YOK"
Yardım noktasında ihtiyaçları dışında kucağına ekmek de konulan minik depremzede, "Ağabey bizim ekmeğe ihtiyacımız yok." diyerek ekmekleri geri verdi.
İki kez üsteleyerek ihtiyacı olanlar için ekmeği zorla bırakan çocuk, yardım dağıtan ağabeyi tarafından çikolata ile ödüllendirildi.
Minik depremzedenin o görüntüleri izleyenleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.
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