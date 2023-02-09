Deprem bağışlarında en ön sıradalar! Küçük çocuklar büyük kalpler

Sabah'ın haberine göre, Kırklarelili 7 yaşındaki Eylül Gargil, harçlıklarını biriktirerek bir hafta önce aldığı saatini bağışladı. Konyalı 10 yaşındaki Hatice İlay, deprem bölgesine gönderdiği oyuncaklara "Sizin için üzülüyorum, ben de sizin gibi korkuyorum. Dün biz de sallandık ama sizinki gibi değil. İsterseniz Konya'ya gelebilirsiniz, sizin için her zaman yerimiz var" diye yazdığı Türk bayraklı not ekledi.