Deprem bağışlarında en ön sıradalar! Küçük çocuklar büyük kalpler
Asrın felaketi, 85 milyonu biraraya getirdi. Deprem bağışlarında yine çocuklar en ön sıradaydı. Kimi oyuncağını, kimi kumbarasında biriktirdiği parayı, kimi harçlığını gönderip mektup yazdı: Her zaman yanınızdayız. Bu kötü günler geçecek. İşte o miniklerden sımsıcak notlar...
Yağmur, Diyar, Dilara ve Emir kardeşler de yardım malzemelerini "Merhabalar benim adım Yağmur, sizi çok seviyorum. Abim Diyar, ablam Dilara ve diğer abim Emir ile size yardım göndermek istedik. Allah yardımcınız olsun, hep yanınızdayız. İyi ki varsınız ve eminim bu zor günler bitecek" diye yazdıkları bir mektupla yolladı.
Cansu Akdağ, haberlerde izlediği Kahramanmaraş'ta Kumsal'ın manevi ablası olmak istediğini belirterek, ihtiyaçlarını karşılaması için 100 lira ve iki oyuncağını gönderirken yazdığı notta "Artık senin ablanım. Yalnız değilsin. Her zaman yanındayım. Ne zaman kendini kötü hissedersen beni ara ya da yanıma gel. Şimdi ben sana oyuncaklarımı ve ihtiyaçlarını alman için para gönderiyorum. Seni çok seviyorum kardeşim" ifadelerini kullandı.
"CANIM KARDEŞLERİM"
Edirne'de yaşayan Kaan ve İdil oyuncaklarını, "Canım kardeşlerim, inşallah gönderdiğim oyuncaklarla mutlu olursunuz. Sizi seviyoruz, aklımız sizinle" notuyla gönderdi. İzmir'de yaşayan 7 yaşındaki Çağan Karacan, montunu, şemsiyesini ve botlarını minik depremzedelere gönderdi.
Sabah'ın haberine göre, Kırklarelili 7 yaşındaki Eylül Gargil, harçlıklarını biriktirerek bir hafta önce aldığı saatini bağışladı. Konyalı 10 yaşındaki Hatice İlay, deprem bölgesine gönderdiği oyuncaklara "Sizin için üzülüyorum, ben de sizin gibi korkuyorum. Dün biz de sallandık ama sizinki gibi değil. İsterseniz Konya'ya gelebilirsiniz, sizin için her zaman yerimiz var" diye yazdığı Türk bayraklı not ekledi.
OYUNCAĞINI GÖNDERDİ
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Nazmiye Azra Özalp ve 7 yaşındaki Şaziye Bulem Özalp kardeşler, bir pet şişede biriktirdikleri paraları, Samsun'da yaşayan 6 yaşındaki Zeynep de oyuncağını gönderdi. İstanbul yaşayan 4 yaşındaki Simay, ilkokul öğrencisi Azra da kumbarasında biriktirdiği paraları bağışladı.
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