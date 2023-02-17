Kendileri küçük yürekleri büyük! Yediden yetmişe birlikte güçlüyüz











AFAD'DAN TEŞEKKÜR



AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına katılanlara teşekkürlerini sundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşacak, yaralarımızı el birliğiyle saracağız. Bu birlikteliğin en somut ve güzel örneklerinden birini dün akşam ulusal, bölgesel ve yerel televizyon ile radyolarda ortak yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' programında bir kez daha gördük. Milletimizin ve kurumlarımızın yardım kampanyamıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür eder, aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunarız. Her zaman olduğu gibi, bugün de biriz, beraberiz" denildi.