26 Ocak kandil mi? 2023 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip gecesi ayın kaçına denk geliyor?
Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili heyecanla bekleniyor. Bu mübarek geceyi namaz kılıp dua ederek geçirecek olan vatandaşlar, kandil gününün hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Her şeyden önce bir arınma ve yenilenme mevsimi olan üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili takvimi belli oldu. Peki, 26 Ocak kandil mi? 2023 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip gecesi ayın kaçına denk geliyor? İşte cevaplar...
Rahmet, bereket ve mağfiret dolu üç aylarda, iman ve kulluk sorumluluğunu tefekkür ederek, davranışları gözden geçirmenin gayreti içerisinde olmaya hazırlanan Müslümanlar, bu yıl Regaip Kandili'nin hangi tarihe denk geldiğini araştırmaya başladı. Diyanet tarafından konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, 26 Ocak kandil mi? 2023 Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip gecesi ayın kaçına denk geliyor? İşte merak edilenler...
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet'in yayınladığı takvime göre, Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek.
REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?
Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.
Kuran'ın " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi demektir.
Her insan, yaratıcısı olan Rabbı'nı bu alemde bulup ona rağbet ederek kavuşmaya müsait bir potansiyel ve kabiliyette yaratılmıştır. Ve her insan yaratıcısı olan Rabbı'nı tanıyıp ona yakın olduğu nisbette felaha, yani kurtuluşa erer ve yaradılış gayesine uygun bir kulluk ifa etmiş olur. Fakat her insan bu tabiat aleminden tattığı lezzetlerle, o hoşnutluk duyduklarına ve lezzetlendiklerine yönelerek onu Rabbın'dan ayıran dünyasını oluşturur.
Bu itibarla, kulun bu yeryüzünde tattığı ve onu Rabbın'dan ayıran dünya muhabbetlerini terk ederek, kalbindeki zikrullah mazharıyetiyle Allah'a yönelip her nefeste zikri daim'e mazhar olması, onun Allah'a rağbeti ve regaip ruhaniyetine ulaşmasıdır.
Hz. Resulullah efendimiz "Recep Allah'ın ayıdır, şaban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu ayların bu değerlerle ifade edilmesi o aylardaki kandil gecelerindendir. Yani recep ayının Allah'ın ayı olması, şaban ayının Hz. Resulullah'ın ayı olması, Ramazanın ise ümmetin ayı olması bu aylarda kutlanan kandil gecelerindeki hikmetler icabındandır. Bu itibarla, Regaip kandili'nin recep ayının ilk haftasında olmasının hikmeti gereğince, regaip'in ledduni manasına ulaşan bir kul, kalbindeki zikri daim mazharıyetiyle her nerede ve ne zamanda olursa olsun Allah'la beraber olur.
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