Kutup soğukları kendini hissettirdi ❄ Meteoroloji'den yeni kar ve sağanak uyarısı geldi ⛈ İstanbul için tarih verildi
Son günlerde hava sıcaklıkları birden düşerken bazı bölgelerde kar ve sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınlarken bazı illere uyarılarda bulundu. Kara hasret kalan vatandaşlar merak ettiği sorulara yanıt ararken uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte 15-20 Ocak hava durumu tahmin raporu.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu doğu bölgesinde sıcaklık sıfırın altına düşerken bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, "Yeni haftada hava nasıl olacak?" soruları yanıt buldu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in batısı, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
SEL VE SU BASKININA DİKKAT!
Kuvvetli yağışların 16 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
"AFRİKA ÜZERİNDEN ILIK HAVA GELİYOR"
Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise sıcaklıkların yükseleceği ve panik yapılmaması gerektiği belirtildi. Hava Forum'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"17 Ocak Salı ile 20 Ocak Cuma arası yurdumuza Libya ve Mısır'dan ılık hava geliyor. Lodosla birlikte sıcaklıklar İstanbul'da 17-19°, İzmir'de 19-20°, Ankara'da 12-13° civarına kadar çıkacak. Bahara kaçacak bir hava olacak. Ay sonu öncesi bu ısınmayı bekliyorduk, panik yapmayalım."
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ
Vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, Hava Forum'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.
"2021 KIŞI DA BÖYLEYDİ"
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya adresinden "2021 kışı da böyleydi. Sonra yüzümüz çok güldü. Şubat, Mart ve Nisan İstanbul'da bol yağışlı geçti. Bu senenin potansiyeli 2021'den daha iyi görünüyor. Stratosfer de çok iyi gidiyor." açıklamasında bulundu.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ PAYLAŞTI
16 OCAK PAZARTESİ
17 OCAK SALI
18 OCAK ÇARŞAMBA
19 OCAK PERŞEMBE
20 OCAK CUMA
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli çevreleri ile Aydın'ın güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güney kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor
ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Şanlıurfa'nın batısının yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu
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