Kutup soğukları kendini hissettirdi ❄ Meteoroloji’den yeni kar ve sağanak uyarısı geldi ⛈ İstanbul için tarih verildi

Sibirya soğuklarının etkili olduğu doğu bölgesinde sıcaklık sıfırın altına düşerken bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, "Yeni haftada hava nasıl olacak?" soruları yanıt buldu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in batısı, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.