Kutup soğukları kendini hissettirdi ❄ Meteoroloji’den yeni kar ve sağanak uyarısı geldi ⛈ İstanbul için tarih verildi

"AFRİKA ÜZERİNDEN ILIK HAVA GELİYOR"

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise sıcaklıkların yükseleceği ve panik yapılmaması gerektiği belirtildi. Hava Forum'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"17 Ocak Salı ile 20 Ocak Cuma arası yurdumuza Libya ve Mısır'dan ılık hava geliyor. Lodosla birlikte sıcaklıklar İstanbul'da 17-19°, İzmir'de 19-20°, Ankara'da 12-13° civarına kadar çıkacak. Bahara kaçacak bir hava olacak. Ay sonu öncesi bu ısınmayı bekliyorduk, panik yapmayalım."

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, Hava Forum'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.