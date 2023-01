Diyanet Cuma Hutbesi konusu:13 Ocak 2023 Cuma Hutbesi konusu nedir? En güzel isimler...

Değerli Müminler!

Hikmet nazarıyla baktığımızda kâinatın yaratıcısı olan Cenâb-ı Hakkın isim ve sıfatlarının yansımalarını her yerde görürüz. Rabbimizin güzel isimlerinden ilham alarak hayatımızı tanzim ederiz. O'nun eşsiz eserlerinden ibret alır, سُبْحَانَ اللّٰهِ diyerek Rabbimizi tesbih ederiz. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ zikriyle O'nun ikram, ihsan ve nimetlerine hamdederiz. اَللّٰهُ اَكْبَرُ diyerek O'nun yücelik ve azametini ikrar ederiz. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ "Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur."[2] cümlesiyle acziyetimizi dile getiririz. الْوَكِيلُ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir."[3] sözüyle her hal ve şartta O'na tevekkül ederiz. Yüce Rabbimizin فَاذْكُرُون۪ٓي اَذْكُرْكُمْ "Siz beni anın ki ben de sizi anayım."[4] ayeti gereğince her işimize Allah'ın adıyla başlarız. Gönlümüzden bir niyet geçtiğinde "İnşallah!" der, Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini beyan ederiz. Tebrik ve takdirlerimizi "Mâşallah! Bârekallah!" diyerek ifade ederiz. Yola çıkarken, yolcu ederken sevdiklerimizle "Allah'a ısmarladık" diyerek vedalaşırız.