Diyanet Cuma Hutbesi konusu:13 Ocak 2023 Cuma Hutbesi konusu nedir? En güzel isimler...
Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 13 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu bugün camiye gidecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte 13 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu...
Cuma günü camiye gidecek vatandaşlar, Cuma Hutbesi konusunu araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Ocak tarihli cuma hutbesinin konusunu ve metnini internet adresinden erişime açtı.Peki, 13 Ocak 2023 Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13 Ocak 2023 Cuma hutbesi konusu...
CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?
Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.
13 OCAK 2023 CUMA HUTBESİ KONUSU AÇIKLANDI!
"Muhterem Müslümanlar!
Hutbemin başında okuduğum İhlâs suresinde Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtmaktadır: "De ki, Allah tektir. Allah Samed'dir; hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. O'nun hiçbir dengi yoktur."
Aziz Müminler!
Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Göklerin ve yerin mülkü O'na aittir. Yaratan O'dur, yaşatan O'dur, yöneten O'dur.
Allah, Kadîm'dir, ezelîdir, varlığının başlangıcı yoktur. O, Bâkî'dir, ebedîdir, varlığının sonu da yoktur. Allah, Semî'dir, Basîr'dir; her şeyi hakkıyla işiten ve görendir.
Allah Gafûr'dur; mağfireti boldur. Vedûd'dur; sevgisi çoktur. Rezzâk'tır; kullarına nice temiz ve güzel nimetler bahşedendir. Hafîz'dir, merhametine sığınanları koruyandır. Tevvâb'dır; tövbeleri kabul edendir. Afüv'dür; bağışlanma dileyenleri affedendir. İsyan ve günahta ısrar edenlere karşı ise azabı çetindir.
Kıymetli Müslümanlar!
Allah, Kâdir'dir; sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Allah, Muhyî ve Mümît'tir; şu kısacık imtihan dünyasında hangimizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Öldükten sonra hepimizi diriltecek, yapıp ettiklerimizden hesaba çekecek, herkese hak ettiğinin karşılığını eksiksiz verecektir.
Değerli Müminler!
Hikmet nazarıyla baktığımızda kâinatın yaratıcısı olan Cenâb-ı Hakkın isim ve sıfatlarının yansımalarını her yerde görürüz. Rabbimizin güzel isimlerinden ilham alarak hayatımızı tanzim ederiz. O'nun eşsiz eserlerinden ibret alır, سُبْحَانَ اللّٰهِ diyerek Rabbimizi tesbih ederiz. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ zikriyle O'nun ikram, ihsan ve nimetlerine hamdederiz. اَللّٰهُ اَكْبَرُ diyerek O'nun yücelik ve azametini ikrar ederiz. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ "Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur."[2] cümlesiyle acziyetimizi dile getiririz. الْوَكِيلُ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir."[3] sözüyle her hal ve şartta O'na tevekkül ederiz. Yüce Rabbimizin فَاذْكُرُون۪ٓي اَذْكُرْكُمْ "Siz beni anın ki ben de sizi anayım."[4] ayeti gereğince her işimize Allah'ın adıyla başlarız. Gönlümüzden bir niyet geçtiğinde "İnşallah!" der, Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini beyan ederiz. Tebrik ve takdirlerimizi "Mâşallah! Bârekallah!" diyerek ifade ederiz. Yola çıkarken, yolcu ederken sevdiklerimizle "Allah'a ısmarladık" diyerek vedalaşırız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 tatil ne zaman başlıyor? 2023 Sömestr tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TAKVİMİ!
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Celp ve sevk tarihleri belli oldu
- TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ arsa kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- DSİ 1273 personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2023 Devlet Su İşleri işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2023 ikinci personel alımı olacak mı?
- Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...
- Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? Staj sigortası başlangıç kabul edilecek mi, yeni açıklama geldi mi?
- Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu hangi tarihte açılacak?
- Diyanet Cuma Hutbesi konusu:13 Ocak 2023 Cuma Hutbesi konusu nedir? En güzel isimler...
- e Okul öğretmen not girişi bitti mi, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul not girişi için son tarih belli oldu mu?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...
- Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? 4B'li memurlar 4A'lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...