Edirne’de otomobil ile minibüs çarpıştı! Yolcular minibüsün içinde ters döndü

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolu kısmen trafiğe kapattı.

Minibüs içindeki yolcular kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, kendi imkânları ile devrilen araçtan çıkmayı başardı.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

1 kişi hafif yaralanırken, 9 kişi de bölgeye gelen ambulanslar ile tedbir amaçlı Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda ters dönerek devrilen minibüs ise daha sonra kepçe yardımı ile çevrildi ve çekici yardımı ile yediemin otoparkına götürüldü.