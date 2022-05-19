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Edirne’de otomobil ile minibüs çarpıştı! Yolcular minibüsün içinde ters döndü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.05.2022 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
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Edirne’de otomobil ile minibüs çarpıştı! Yolcular minibüsün içinde ters döndü

Edirne’de meydana gelen kazada yolcular adeta kabusu yaşadı. Kaza Keşan ile Beyendik Belediyesi arasında kalan karayolunda meydana geldi. Meydana gelen kazada otomobil ve minibüs çarpıştı. Yolcu dolu minibüs takla atarak yola devrildi.

Edinilen bilgiye göre Beyendik'ten Keşan istikametine doğru seyreden 34 CBG 333 plakalı M.U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen Ş.Ç. yönetimindeki 22 PL 667 plakalı minibüse sol arka kısmından çarptı.

MİNİBÜS VE YOLCULAR TERS DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına çıktı. Dengesi kaybolan minibüs ise içindeki yolcular ile birlikte yolda ters döndü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolu kısmen trafiğe kapattı.
Minibüs içindeki yolcular kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, kendi imkânları ile devrilen araçtan çıkmayı başardı.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

1 kişi hafif yaralanırken, 9 kişi de bölgeye gelen ambulanslar ile tedbir amaçlı Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda ters dönerek devrilen minibüs ise daha sonra kepçe yardımı ile çevrildi ve çekici yardımı ile yediemin otoparkına götürüldü.

Minibüsün içinde ters döndüler! MİNİBÜSÜN İÇİNDE TERS DÖNDÜLER!

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