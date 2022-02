İngiliz uyruklu Peter Down Başkan Erdoğan hayranı! AK Parti’den yaşlı adama anlamlı hediye

Şu anda küresel anlamda bir ekonomik kriz olduğunu dile getiren Down, "Şu anda her yerde fiyatlar pahalı. İngiltere'de de aynı şekilde. Elektrik fiyatları yüksek. Her yerde aynı. Ekonomi dünyanın problemi. Her şey pahalı" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın çok açık yürekli ve iyi insanlar olduğunu anlatan Peter Down, "Erdoğan'ın bu ülke için çok şey yaptığını düşünüyorum" dedi.





Korona virüse yakalanan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Peter Down, "Kendilerine Osman Gökmen aracılığı ile geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Kendisi ile yüz yüze görüşmek isterim" şeklinde konuştu. Peter Down'ın evinde ise Türk Bayrağı'nın dalgalandığı görüldü.