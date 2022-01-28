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Tom Odell konser biletleri satışa çıktı mı? Tom Odell bilet fiyatları ne kadar?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Tom Odell konser biletleri satışa çıktı mı? Tom Odell bilet fiyatları ne kadar?

Tom Odell konser biletleri satışa çıktı mı? Tom Odell bilet fiyatları ne kadar? 2022'nin merakla beklenen konserlerinden birisi olan Tom Odell konseri 1 Temmuz Cuma akşamı gerçekleştirilecek. KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek konsere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Peki; Tom Odell konser biletleri satışa çıktı mı? Tom Odell bilet fiyatları ne kadar? İşte merak edilen cevaplar...

Tom Odell bilet fiyatları ne kadar? Tom Odell konser biletleri satışa çıktı mı? 1 Temmuz'da düzenlenecek Tom Odell konserine bilet almak isteyenler, biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Yeniden İstanbul'da yapacağı konserle hayranlarıyla buluşacağı günü bekleyen Odell, 1 Temmuz'daki konserini KüçükÇiftlik Park'ta verecek.

TOM ODELL KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Biletler Biletix sitesinden satın alınabiliyor.

BİLET FİYATLARI

2. Avantajlı Dönem fiyatlarıdır. Kapasite dolduğunda fiyatlar yükselecektir.
Sahne Önü (2. Avantajlı Dönem) - 550.00 TL

Sahne Önü (1. Avantajlı Dönem) - 450.00 TL
Normal Giriş (2. Avantajlı Dönem) - 330.00 TL
Normal Giriş (1. Avantajlı Dönem) - 250.00 TL

TOM ODELL KİMDİR?

24 Kasım 1990 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Thomas Peter Odell, söz yazarı ve şarkıcıdır. Hava yolları pilotu bir baba ile ilkokul öğretmeni bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşe sahip olan Odell, çocukluğunun belirli bir kısmını Yeni Zelanda'da geçirmiştir. Seaford College'de eğitim hayatına başlayan Tom Odell, 7. Sınıftayken piyano öğrenmeye, 13 yaşında ise kendi şarkılarını yazmaya başlamıştır. 18 yaşında İngiltere'de bulunan York Üniversitesi2ne gitme planlarını bir kenara bırakarak Liverpool'da bir müzik üniversitesi kazanmak için çalışmaya başlamıştır.

Bazı zamanlar Lonfra'da sahne alan ve müzik okullarına reklam veren Odell, Brighton Institute of Modern Music'de okumaya başlamış, 2010 yılında ise 'Tom and The Tides' adında bir müzik grubu kurmuştur. 'Spider' isimli ilk şarkısını bu grupla Brighton Institute of Modern Music okulunun öğrenci albümü için kaydetmiştir. Fakat Odell, daha sonra kariyerine solo olarak devam etme kararı almıştır.

2012 yılında çıkarmış olduğu 'Songs From Another Love' EP'si ile müzik kariyerine başlamıştır. 2013 yılında BRITs Award'da 'Eleştirmenlerin Seçimi' ödülünü alan ünlü sanatçının ilk stüdyo albümü ise 'Long Way Down'dur. 24 Haziran 2013 tarihinde yayınlanmış olan bu albümün ardından 10 Haziran 2016 tarihinde ise 'Wrong Crowd' isimli ikinci albümünü satışa çıkarmıştır.

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