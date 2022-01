Tom Odell konser biletleri satışa çıktı mı? Tom Odell bilet fiyatları ne kadar?

Bazı zamanlar Lonfra'da sahne alan ve müzik okullarına reklam veren Odell, Brighton Institute of Modern Music'de okumaya başlamış, 2010 yılında ise 'Tom and The Tides' adında bir müzik grubu kurmuştur. 'Spider' isimli ilk şarkısını bu grupla Brighton Institute of Modern Music okulunun öğrenci albümü için kaydetmiştir. Fakat Odell, daha sonra kariyerine solo olarak devam etme kararı almıştır.

2012 yılında çıkarmış olduğu 'Songs From Another Love' EP'si ile müzik kariyerine başlamıştır. 2013 yılında BRITs Award'da 'Eleştirmenlerin Seçimi' ödülünü alan ünlü sanatçının ilk stüdyo albümü ise 'Long Way Down'dur. 24 Haziran 2013 tarihinde yayınlanmış olan bu albümün ardından 10 Haziran 2016 tarihinde ise 'Wrong Crowd' isimli ikinci albümünü satışa çıkarmıştır.