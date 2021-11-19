Son dakika: Erzurum’da deprem! Sarsıntı sonrası korkutan heyelan

Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun."

AFAD açıklama

AFAD yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun Erzurum. Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'dan yapılan açıklamada, "Özellikle Erzurum'un Köprüköy bölgesi halkı için geçmiş olsun diyorum. Şu anda biz de intikal halindeyiz. Şu anda 2-3 köyden yıkım haberleri geldi. Özellikle Mescitli köyü ve Topçu köyünde yıkımlar olduğu ihbarı geldi. Ama henüz boyutunu bilemiyoruz. Bir de Geyikli köyünde heyelan oldu." ifadelerine yer verildi.