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Son dakika: Erzurum'da deprem! Sarsıntı sonrası korkutan heyelan

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Son dakika: Erzurum’da deprem! Sarsıntı sonrası korkutan heyelan

Son dakika haberi... Erzurum'da meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremin ardından Hınıs ilçesinde heyelan meydana geldi. İşte afet bölgesinden ilk görüntüler. Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamasında "Şu an bir kaç köy evinde belki de müştemilatlarda yıkım ihbarları geldi. Bir köyden heyelan ihbarı geldi. Can kaybına ilişkin bilgi yok." dedi. Öte yandan Köprüköy-Hınıs arasındaki karayolu heyelan nedeniyle kapandı.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depremin merkezini Köprüköy olarak açıkladı. Merkezde olumsuz ihbar yapılmadığı ancak köylerde bazı kerpiç yapılarda yıkımların olabileceği bildirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamasında "Şu an bir kaç köy evinde belki de müştemilatlarda yıkım ihbarları geldi. Bir köyden heyelan ihbarı geldi. Can kaybına ilişkin bilgi yok." dedi.

Erzurum'da dört gün önce Aşkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu: "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun."
AFAD açıklama

AFAD yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun Erzurum. Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'dan yapılan açıklamada, "Özellikle Erzurum'un Köprüköy bölgesi halkı için geçmiş olsun diyorum. Şu anda biz de intikal halindeyiz. Şu anda 2-3 köyden yıkım haberleri geldi. Özellikle Mescitli köyü ve Topçu köyünde yıkımlar olduğu ihbarı geldi. Ama henüz boyutunu bilemiyoruz. Bir de Geyikli köyünde heyelan oldu." ifadelerine yer verildi.

Erzurum’da korkutan deprem! ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM!

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