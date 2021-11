Son dakika: Erzurum’da deprem! Sarsıntı sonrası korkutan heyelan

Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamasında "Şu an bir kaç köy evinde belki de müştemilatlarda yıkım ihbarları geldi. Bir köyden heyelan ihbarı geldi. Can kaybına ilişkin bilgi yok." dedi.

Erzurum'da dört gün önce Aşkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.