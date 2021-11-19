Son dakika: Erzurum'da korkutan deprem! 19 Kasım Cuma AFAD son depremler listesi
Son dakika... Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem büyük panik yarattı. Yıkılan ya da çöken ev var mı? Can kaybı yaşandı mı? Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Okay Memiş A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 19 Kasım son depremler listesi...
Erzurum'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinin Topçu mahallesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen Erzurum depremi, Ağrı ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
KÖPRÜKÖY BELEDİYE BAŞKANI: 4 KÖYDE YIKIM VAR
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen, 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.
Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, "4 köyde yıkım var, yaralanan kimse yok. Ahırlar yıkılmış hayvan telefleri var birkaç tane. Şu anda elimize gelen verilere göre herhangi bir can kaybı yok." bilgisini verdi.
GEYİKLİ KÖYÜNDE HEYELAN
Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, "Özellikle Erzurum'un Köprüköy bölgesi halkı için geçmiş olsun diyorum. Şu anda biz de intikal halindeyiz. Şu anda 2-3 köyden yıkım haberleri geldi. Özellikle Mescitli köyü ve Topçu köyünde yıkımlar olduğu ihbarı geldi. Ama henüz boyutunu bilemiyoruz. Bir de Geyikli köyünde heyelan oldu." diye konuştu.
ERZURUM VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Erzurum Valisi Okay Memiş, "Panik yapılmamasını önemle istirham ediyorum. Vatandaşlarımız güvende olduklarını kendileri değerlendirebilirler. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan bize bir talep olmadı. Konuyu takip ediyoruz, şu an çok yeni durum. İlçenin kaymakamı, AFAD il müdürümüz hareket halinde. İhbar aldığımız bir kaç köy var. O köylere jandarmamız oluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
"YIKIM OLDUĞUNA DAİR İHBAR GELİYOR"
Memiş, "Bölgeye hareket halindeyim. Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor. AFAD yetkililerimizi oralara doğru yönlendiriyoruz. Ancak henüz bir can kaybına ilişkin ihbar almadık. Olumsuz bir durumla karşılaşmayacağımızı ümit ediyoruz. Köprüköy, bizim küçük ölçekli ilçelerimizden. Köylerde olduğu için köylerde nüfusumuz çok az değildir. Ancak nüfusun çok önemi yok bir tek vatandaşımızın bile sağlığı bizim için çok önemli." dedi.
BELEDİYE BAŞKANI: BAZI BİNALARDA YIKIM VAR
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Sekmen, yaptığı açıklamada "Bazı tek katlı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi" dedi.
BAKAN KURUM: EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
DEPREM UZMANI A HABER'DE AÇIKLADI: ÇEVREDEKİ FAYLARI ETKİLEYEBİLİR
Deprem uzmanı Osman Bektaş, "Bu bölgede en son yıkıcı deprem 1983 yılında 6.8 büyüklüğünde Horosan depremini biliyoruz. Erzurum'un da geçmişte tarihsel depremlere şahit olduğu da bir gerçek. Gelecekte daha büyük bir deprem olma olasılığı her an var. Bu depremi ikaz olarak görüyorum. Çevredeki fayları etkileyebilir." dedi.
SON İKİ HAFTADA 4. DEPREM
Son iki haftada Konya, Malatya ve Düzce'den de aynı büyüklükte deprem haberleri gelmişti.
SON DEPREMLER (19 KASIM 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.19 15:40:51 39.8053 41.9160 5.0 -.- 5.2 -.- TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.19 15:27:45 37.8783 25.2915 13.7 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.11.19 13:54:01 41.2783 33.5013 4.8 -.- 3.0 -.- AVLAGICAYIRI-ARAC (KASTAMONU) REVIZE01 (2021.11.19 13:54:01)
2021.11.19 13:45:27 36.2025 33.7002 0.0 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.11.19 13:33:26 36.4988 34.2155 0.0 -.- 1.3 -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2021.11.19 13:28:38 36.2185 33.5793 0.0 -.- 1.0 -.- TEPE-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.11.19 13:00:41 40.4133 29.2148 0.0 -.- 1.7 -.- ADLIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.11.19 12:34:02 38.8940 27.8097 9.2 -.- 2.9 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.11.19 12:17:42 36.2803 33.7102 0.0 -.- 1.3 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2021.11.19 11:54:30 36.5820 36.3415 18.1 -.- 1.3 -.- CEYLANLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2021.11.19 11:44:08 37.1967 37.1732 0.0 -.- 1.4 -.- YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.11.19 11:28:15 39.9182 28.8377 0.0 -.- 1.8 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2021.11.19 10:23:34 40.9925 28.7988 9.5 -.- 2.0 -.- KUCUKCEKMECE (ISTANBUL) İlksel
2021.11.19 10:15:21 35.1610 25.2667 5.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.19 08:40:21 38.1283 27.2082 7.5 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.11.19 08:17:19 40.0288 27.4077 8.6 -.- 2.4 -.- CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2021.11.19 08:16:21 40.6843 27.4815 11.8 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.11.19 07:57:17 40.2793 29.1532 10.1 -.- 1.8 -.- AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2021.11.19 07:09:59 38.0907 35.7152 4.2 -.- 1.0 -.- KALE-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2021.11.19 05:48:25 38.0933 27.1878 19.0 -.- 1.5 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.11.19 04:02:38 39.9867 26.4577 6.8 -.- 1.2 -.- DENIZGORUNDU-(CANAKKALE) İlksel
2021.11.19 04:00:55 38.4067 38.8313 5.0 -.- 2.4 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.19 03:33:50 37.8142 27.1088 4.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.19 03:32:06 37.8178 27.0992 2.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD'DAN 'DEPREMDE BUNLARI YAPMAYIN' UYARISI
Türkiye'de orta büyüklükte depremler son yıllarda sıkça meydana gelmeye başladı. Depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini belirten AFAD Arama ve Kurtarma Teknisyeni Dilber Şahin, sarsıntı anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri açıklayarak uyarıda bulundu. Deprem anında öncelikle sakin olunması gerektiğini belirten Şahin, "Sarsıntı geçene kadar çök- kapan -tutun hareketi yapılmalı. Aynı zamanda deprem anında balkon, çatı, merdiven, asansör, kapı, pencere, kitaplık önü, şifonyer, mutfak dolapları ve banyolardan uzak durulmalı" dedi.
Son yıllarda yurt genelinde orta büyüklükte depremler sıkça meydana gelmeye başladı. En son Düzce'de 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Arama ve Kurtarma Teknisyeni Dilber Şahin, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri 6.6 büyüklüğündeki suni depremle Deprem Simülasyon Eğitim Alanı'nda uygulamalı olarak anlattı. Şahin, "Bu doğal kaynaklı afetlerimizde en tehlikeli olan depremdir. Çünkü coğrafi bir konum olarak fay hattı üzerindeyiz. 5 büyüklüğünün altındaki depremleri çok hissedemeyebiliriz. Ancak 5'ten büyük depremler tehlike riskini arttırır" dedi.
"ÇÖK- KAPAN -TUTUN HAREKETİNİ YAPARAK DEPREMİN GEÇMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"
Deprem anında yapılması gerekenleri belirten Şahin, "Depremi hissettiğimiz andan itibaren öncelikle sakin olmalıyız. Depreme daha az maruz kalmak için hedef küçültmek hareketini uygulamamız gerekir. Bu hedef küçültmede amacımız boyun ve iç organ gibi hayati bölgelerimizi korumak. Ardından sarsıntı geçene kadar çök- kapan -tutun hareketinde yapmak. Her sarsıntı hissettiğimizde aynı şekilde çök- kapan -tutun hareketini yaparak depremin geçmesini bekleyeceğiz. Aynı zamanlar sarsıntı bittikten sonra bulunduğumuz yeri tahliye ederken de asansör yerine merdivenleri kullanmak oldukça önemli. Bulunduğumuz yeri tahliye ettikten sonra E-devlet üzerinde size belirtilen en yakın toplanma alanına yürüyerek gidilmeli" diye konuştu.
"BALKON, ÇATI, MERDİVEN, ASANSÖR, KAPI VE PENCERELERDEN UZAK DURUN"
Şahin, deprem anında yapılmaması gerekenleri de şu şekilde anlattı: "Binanın yapısına dahil olamayan balkon, çatı, merdiven, merdiven boşlukları, asansör, kapı ve pencerelerden uzak durmamız gerek. Özellikle kapılar duvar oyması olduğu için çökebilir. Yine deprem anında mutfakta dolaplarda bulunan ağır eşyalar, televizyonumuz ve kitaplığımız sabit değilse üzerimize devrilebilir. Yine camlar, kitaplık önü, şifonyer, mutfak dolapları ve banyodan uzak durulması lazım. Yatakları camlardan uzaklaştıramıyorsak en azından camlarımızda kalın bir perde kullanmalıyız. Böylelikle gelen bir sarsıntıda cam kırıklarının üzerimize düşmesini engelleriz. Yine dolaplarımızı sabitleyemiyorsak, dolapları yataklarımızın yönüne doğru değil de devrilme yönüne doğru yaptırabiliriz. Depreme stadyumda, tiyatroda, dış mekanda, alışveriş merkezinde yakalanabiliriz. Ya da engelli bir birey olabiliriz. Bu yer ve durumlarda öncelikle sakin olup hedefimizi ne kadar küçültürsek o kadar iyi olacaktır. Çünkü ayakta durduğumuz sürece daha çok panik olup ve daha çok sarsıntıya maruz kalıp eşyalarla birlikte savrulabiliriz."
"EN ÖNEMLİ HUSUS ACİL DURUM ÇANTASINI ÖNCEDEN HAZIRLAMAK"
Afet öncesi yapılacak olan hazırlıklarında oldukça önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "İş yerlerimiz ya da evimizde tehlike avı yapmalıyız. Kapıların önlerinde halı, elektrik süpürgesi, askılık ve benzeri eşyaların olup olmadığı kontrol etmeliyiz. Depremin bir zamanı yok, gecede olabilir, gündüzde. Bir de en önemli hususa acil durum çantasını önceden hazırlamak. Çünkü deprem sonrası bulunduğumuz yeri tahliye ederken yanımıza acil durum çantasını mutlaka almalıyız" diye konuştu.
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