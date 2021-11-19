Son dakika: Erzurum’da korkutan deprem! 19 Kasım Cuma AFAD son depremler listesi

Erzurum'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinin Topçu mahallesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Saat 15.40'ta yerin 6.94 kilometre altında gerçekleşen Erzurum depremi, Ağrı ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

KÖPRÜKÖY BELEDİYE BAŞKANI: 4 KÖYDE YIKIM VAR

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen, 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.

Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, "4 köyde yıkım var, yaralanan kimse yok. Ahırlar yıkılmış hayvan telefleri var birkaç tane. Şu anda elimize gelen verilere göre herhangi bir can kaybı yok." bilgisini verdi.

GEYİKLİ KÖYÜNDE HEYELAN

Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, "Özellikle Erzurum'un Köprüköy bölgesi halkı için geçmiş olsun diyorum. Şu anda biz de intikal halindeyiz. Şu anda 2-3 köyden yıkım haberleri geldi. Özellikle Mescitli köyü ve Topçu köyünde yıkımlar olduğu ihbarı geldi. Ama henüz boyutunu bilemiyoruz. Bir de Geyikli köyünde heyelan oldu." diye konuştu.

ERZURUM VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Panik yapılmamasını önemle istirham ediyorum. Vatandaşlarımız güvende olduklarını kendileri değerlendirebilirler. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan bize bir talep olmadı. Konuyu takip ediyoruz, şu an çok yeni durum. İlçenin kaymakamı, AFAD il müdürümüz hareket halinde. İhbar aldığımız bir kaç köy var. O köylere jandarmamız oluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

"YIKIM OLDUĞUNA DAİR İHBAR GELİYOR"

Memiş, "Bölgeye hareket halindeyim. Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor. AFAD yetkililerimizi oralara doğru yönlendiriyoruz. Ancak henüz bir can kaybına ilişkin ihbar almadık. Olumsuz bir durumla karşılaşmayacağımızı ümit ediyoruz. Köprüköy, bizim küçük ölçekli ilçelerimizden. Köylerde olduğu için köylerde nüfusumuz çok az değildir. Ancak nüfusun çok önemi yok bir tek vatandaşımızın bile sağlığı bizim için çok önemli." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: BAZI BİNALARDA YIKIM VAR

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgedeki gelişmeleri canlı yayında aktardı. Sekmen, yaptığı açıklamada "Bazı tek katlı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi" dedi.

BAKAN KURUM: EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

DEPREM UZMANI A HABER'DE AÇIKLADI: ÇEVREDEKİ FAYLARI ETKİLEYEBİLİR

Deprem uzmanı Osman Bektaş, "Bu bölgede en son yıkıcı deprem 1983 yılında 6.8 büyüklüğünde Horosan depremini biliyoruz. Erzurum'un da geçmişte tarihsel depremlere şahit olduğu da bir gerçek. Gelecekte daha büyük bir deprem olma olasılığı her an var. Bu depremi ikaz olarak görüyorum. Çevredeki fayları etkileyebilir." dedi.

SON İKİ HAFTADA 4. DEPREM

Son iki haftada Konya, Malatya ve Düzce'den de aynı büyüklükte deprem haberleri gelmişti.