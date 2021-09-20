Metrobüste maske takması için uyardı: Kör oldu
İstanbul Avcılar'da metrobüste maske takması için ikaz ettiği bir şahıs tarafından şiddete maruz kalan güvenlik görevlisi Şükrü Turan, kırılan gözlük camlarının batması ile tek gözünü kaybetti. Olayın akabinde yakalanan Ömer Senem, karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
Olay, İstanbul Avcılar'da Mecidiyeköy yönüne giden metrobüste 25 Haziran 2021'de yaşandı.
"MASKEYİ TAKMIYORUM, BANA MASKE TAKTIRACAK KİMSE VARSA GELSİN TAKTIRSIN"
İddiaya göre, Şirinevler'e gitmek için metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maskesiz olan Ömer Senem'i maske takması yönünde uyardı. Ömer Senem de, "Ben maskeyi takmıyorum, bana maske taktıracak kimse varsa gelsin taktırsın" karşılığını verdi. Diğer yolcuların da maske takması için uyardığı Ömer Senem, sinirlenerek, 48 yaşındaki Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başladı.
Kırılan gözlük camları gözüne batan Turan, kanlar içinde kaldı. Gelen polis ekipleri, Şükrü Turan'ı hastaneye götürürken, Ömer Senem'i de gözaltına aldı. Turan gözünden 3 defa ameliyat edildi.
"BİZ DE NEFES ALAMIYORUZ TAK MASKENİ"
Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alınan Ömer Senem, nefes almak için maskesini çıkardığını, bu sırada Şükrü Turan'ın "Maske tak" diyerek kendisini uyardığını söyledi. Nefes aldıktan sonra takacağını söylemesine rağmen Turan'ın "Biz de nefes alamıyoruz tak maskeni" diyerek eline vurduğunu iddia etti.
Ömer Senem ifadesinde sinirlerine hakim olamadığını, aralarında karşılıklı arbede çıktığını, yolcuların kendilerini ayırdığını belirtti. Kendisine tekrar tokat atması üzerine sinirlenerek, Turan'a yumruklar attığını ifade etti. Ömer Senem de Turan'dan şikayetçi oldu. Şüpheli Ömer Senem'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
"GÖZLÜK VARKEN BENİ YUMRUKLAMAYA BAŞLADI"
Açıklamasında bir kamu bankasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Şükrü Turan, "O an öğle paydosuna girdik, Şirinevler'de bir işim olması nedeniyle metrobüse bindim. Bir arkadaşın maskesinin dirseğinde olduğunu gördüm. Kendi kendime 'Başım belaya girmesin zaten öğle paydosuna denk geldim' gibisinden düşündüm. Sonra ona maskesini neden takmadığını sordum. O da, 'sıcaktan bunaldım, takmıyorum' şeklinde cevap verdi. 'Biz de sıcaktan bunalıyoruz, biz takıyoruz ama ortada bir pandemi süreci var, bir salgın var' dedim. O da 'Taktıracak olan taktırsın, takmıyorum' dedi. Sonra itiş kakış oldu. Ben kavga etme taraftarı değildim fakat itiş kakış esnasında arkadaş, ne bileyim neyi düşündüyse gözümde gözlük varken beni yumruklamaya başladı. Metrobüsten indiğimiz sırada saldırdı ve sözlü tacizde bulundu. Tabi ki gözlüğün camı da gözüme girmişti. Normalde ambulansın gelmesi lazımdı, polis geldi. İkimizi aynı arabaya koyup Avcılar'da hastaneye götürdüler" dedi.
"GÖZÜM ŞU AN GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ, GÖZÜM GÖRMÜYOR"
Bu ayın sonunda dördüncü kez ameliyat olacağını vurgulayan Turan "Görme tekrar geri kazanılsın diye ameliyat yapmıyorlar. Göz bebeğinin estetik olaraktan yuvada durması için ameliyat yapıyorlar. Gözüm şu an görme yetisini kaybetti, gözüm görmüyor. Çalışmış olduğum kamu bankasındaki işimden de oldum. Ben şu an gözüm görmediği için hiçbir işe el atamıyorum, hiçbir iş yapamıyorum. Bir maskenin bedeli bir lira, bir göze bedel mi bu? Ben o arkadaşa bunu sormak istiyorum. Ben sadece kendisini maske takması konusunda uyardım. Ben iki tane aşı olduğum halde bu maskeyi takıyorsam herkes bu maskeyi takmak zorunda. Bunu kendisinin de düşünmesi lazım. O da sonuçta bir insan. Bu hastalık ona da bulaşabilir" ifadelerini kullandı.
"DÖVDÜM ONU, GÖZÜNÜ KÖR ETTİM"
Şükrü Turan, "Ben acılar içinde kıvranırken o şahıs geceleri yorganını veya battaniyesini üstüne çekip rahat rahat uyudu. Ve göğsünü gere gere dışarı çıktığında 'Metrobüste birisi bana maskeni tak dedi. Uyardı ben de dövdüm onu, gözünü kör ettim' diye göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti. O insanın bir an önce içeriye atılmasını, cezasını neyse çekmesini istiyorum. Öncelikle Allah'a sonra Türk adaletine güveniyorum. Bir maske yüzünden, uyardığım için gözümün görme yetisini kaybettim. Bir maskenin bedeli 1 lira, 1 lira mı daha önemli yoksa bir göz mü daha önemli. İnsanlar birbirlerini maske takma yönünde uyardıklarında neden böyle agresif tepki veriyorlar" şeklinde konuştu.
"8 YILDAN DAHA AŞAĞI BİR CEZA ALMAYACAĞI TÜRK CEZA KANUNU'NDA SABİTTİR"
Şükrü Turan'ın avukatı Mustafa Alpağut da, "Üniversite sınavına gireceğini söyleyen şüpheli serbest bırakılmıştır. Bu durum müvekkilimin bu süreçte çok büyük huzursuzluklar yaşamasına neden olmuştur. Müvekkilin gözünü kaybetmiş olmasına rağmen şüphelinin hala sokaklarda olması müvekkili büyük bir üzüntüye boğmuştur. Şüpheli netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunu işlemiştir, bu suçu canavarca bir hisle işlemiş olmasından kaynaklı 8 yıldan daha aşağı bir ceza almayacağı Türk Ceza Kanunu'nda sabittir. Buna rağmen sadece üniversite sınavına girecek olması nedeniyle serbest bırakılması bizce hukuka aykırı bir durumdur" dedi.
"TUTUKLAMA KARARI VERMESİNİ BEKLEMEKTEYİZ"
Metrobüsün körüklü kısmındaki kameranın çalışmadığı şeklinde cevap aldıklarına da değinen Avukat Alpağut, "Ancak en arka kameradan müvekkile saldırı çok açık bir şekilde görülmektedir. Müvekkil ayağa kalkıp şüpheli şahsa yaklaştığı anda arka arkaya yumruk darbeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Şüphelinin cezalandırılması için elimizden gelen her türlü gayreti düşüreceğiz. Fiilden kaynaklı pişman olduğuna dair hiçbir emare bulunmamaktadır. Keza üniversite sınavı da bitmiş olması sebebiyle savcılığın bu aşamada tekrar tutuklama kararı vermesini beklemekteyiz" diye konuştu.
DEFALARCA YÜZÜNE YUMRUK ATTI
Metrobüsün hareket halinde olduğu sırada Ömer Senem'in Şükrü Turan'ın yüzüne defalarca yumruk attığı anlar metrobüs içerisinde yer alan kameraya yansıdı. Ayrıca metrobüs istasyonunun durak kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli Ömer Senem ile Turan arasında kısa süreli arbede yaşadığı görüldü.
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