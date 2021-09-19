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Tık için canını hiçe saydı! Bu kez Avrupa’dan Asya’ya metrobüsün üstünde geçti

İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan son olarak da Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atladığı için gözaltına alınan genç, bu kez Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya kıtasına geçti.

Giriş Tarihi: 19.09.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 14:26
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Tık için canını hiçe saydı! Bu kez Avrupa’dan Asya’ya metrobüsün üstünde geçti

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak beş durak boyunca yolculuk yapan, Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanarak 12 durak bu şekilde giden, Galata Köprüsü'nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlayan, iki kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılan Yunus Emre Özer yine tık uğruna canını hiçe saydı.

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Tık için canını hiçe saydı! Bu kez Avrupa’dan Asya’ya metrobüsün üstünde geçti

METROBÜS ÜZERİNDE KITALARARASI YOLCULUK YAPTI

Ancak sosyal medyada paylaşım yapmak için tehlikeli şovlarına devam eden o genç, bu kez akıl almaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı.

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Tık için canını hiçe saydı! Bu kez Avrupa’dan Asya’ya metrobüsün üstünde geçti

Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru seyretmeye başladı.

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Tık için canını hiçe saydı! Bu kez Avrupa’dan Asya’ya metrobüsün üstünde geçti

15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üstünde geçmeyi amaçlayan genç, Avrupa yakasından köprüye girdikten sonra Asya kıtasındaki ilk durakta indi.

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Tık için canını hiçe saydı! Bu kez Avrupa’dan Asya’ya metrobüsün üstünde geçti

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KOVALADI, O KAÇTI

O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonuna gelince metrobüsten durağa atladı.