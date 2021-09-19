Tık için canını hiçe saydı! Bu kez Avrupa’dan Asya’ya metrobüsün üstünde geçti

İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan son olarak da Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atladığı için gözaltına alınan genç, bu kez Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya kıtasına geçti.

Giriş Tarihi: 19.09.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 14:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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