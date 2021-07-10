Zilhicce ayı takvimi 2021: Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu kaç gün tutulur? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler Zilhicce ayının başlangıç tarihine çevrildi. Bu mübarek günleri nafile oruçlarla, kaza veya nafile namazlarla ve Kur'an tilavetiyle geçirmek isteyen vatandaşlar, Zilhicce ayının hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2021 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? İşte Zilhicce ayı takvimi...

2021 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Zilhicce ayı, bu sene 11 Temmuz'da başlayacak ve 9 Ağustos'ta sona erecek.

Allah Teâlâ Müslümanlara Kur'ân-ı Kerîm'de Kâbe-i Muazzama'nın inşasını ve hac emrin başlangıcını anlattıktan sonra "Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." buyurmaktadır. Ayette zikredilen "belli günler" işte Zilhicce ayının ilk on günleridir.