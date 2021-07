Zilhicce ayı takvimi 2021: Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?

Zilhicce Ayının Perşembe Cuma Cumartesi günlerinde üç gün oruç tutmak: Enes İbn-i Mâlik (Radıyallâhu Anh)'dan rivâyete göre Rasulullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur: ''Her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma, Cumartesi, olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir rivayette) yedi yüz sene, (diğer bir rivayette ise) dokuz yüz sene ibadet (sevabı) yazılır.'' (Taberânî, el-Evsât, No. 1810, 2/468)

Enes (Radıyallâhu Ahn)'ın bu hadîs-i şerîf hakkında: ''Ben bunu Rasulullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'den işitmemişsem, kulaklarım sağır olsun'' dediği rivâyet edilmiştir. (Ahmed İbn-i Hicâzî Tuhfetu'l-İhvân, s.10)