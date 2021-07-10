Zilhicce ayı takvimi 2021: Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Yüce Allah'ın, insanlığa birer fırsat olarak sunduğu, işlenen sevapların da kat kat yazıldığı özel zaman dilimlerinden istifade etmek isteyen vatandaşlar, Zilhicce ayı takvimini araştırıyor. Kurban Bayramı'nı da içerisinde barındıran Zilhicce ayı tarihleri belli oldu. Peki, Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2021 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? İşte Zilhicce ayı takvimi...
Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu kaç gün tutulur? Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler Zilhicce ayının başlangıç tarihine çevrildi. Bu mübarek günleri nafile oruçlarla, kaza veya nafile namazlarla ve Kur'an tilavetiyle geçirmek isteyen vatandaşlar, Zilhicce ayının hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2021 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? İşte Zilhicce ayı takvimi...
2021 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?
Zilhicce ayı, bu sene 11 Temmuz'da başlayacak ve 9 Ağustos'ta sona erecek.
Allah Teâlâ Müslümanlara Kur'ân-ı Kerîm'de Kâbe-i Muazzama'nın inşasını ve hac emrin başlangıcını anlattıktan sonra "Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." buyurmaktadır. Ayette zikredilen "belli günler" işte Zilhicce ayının ilk on günleridir.
ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
İbn-i Abbas (Radıyallâhu Anhuma)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Terviye (Zilhiccenin sekizinci) gününün orucu, bir seneye, Arefe gününün orucu ise, iki seneye keffârettir."(Ebû'ş-Şeyh, İbn-i Neccar, Nebhanî, el-Fethu'l-Kebîr, No:7294, 2/24)
Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan gelen bir rivayete göre; "Terviye günü orucuna karşı, bin köle azadı, bin deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada bin at bağışı sevabı vardır." (Geylânî, el-Ğunye 2/39)
AREFE GÜNÜ ORUCU
Arefe günü Zilhicce'nin dokuzuncu günüdür. Bu günde oruç müstehabtır.
"Ebû Katâde (Radıyallâhu Anh) şöyle demiştir: Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'in: "Arefe günü orucu geçen seneyle, gelecek seneye keffârettir." buyurduğunu işittim. (Müslim, Sıyam:36, No:2747)
Arefe günü orucunun müstehab olduğunu beyan eden bu ve birçok hadis vârid olmuştur. Ayrıca bu günün diğer günlerden üstünlüğü vardır.
Âişe (Radıyallâhu Anhâ)'dan gelen bir rivayete göre; "Arefe gününün orucuna karşı, ikibin köle azadı, ikibin deve kurbanı ve Allâh yolunda cihada ikibin at bağışı sevabıyla, bir öncesi ve bir sonrası senenin ecri vardır." (Geylânî, el-Ğunye 2/39)
Önemli: Bu anlatılanlar hac vazifesinde olmayanlar içindir. Hac vazifesini yapanlar, eğer Arefe günü oruç tutarlarsa, Arafat'ta vakfe ve dua gibi işlerden zayıf düşerlerse oruç tutmazlar, tutarlarsa mekruh olur. Ancak zayıf düşmezlerse iki ibadet arasını cem etmek gibi bir fazilete nail olacakları için, oruç tutabilirler.
Zilhicce Ayının Perşembe Cuma Cumartesi günlerinde üç gün oruç tutmak: Enes İbn-i Mâlik (Radıyallâhu Anh)'dan rivâyete göre Rasulullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurmuştur: ''Her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma, Cumartesi, olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir rivayette) yedi yüz sene, (diğer bir rivayette ise) dokuz yüz sene ibadet (sevabı) yazılır.'' (Taberânî, el-Evsât, No. 1810, 2/468)
Enes (Radıyallâhu Ahn)'ın bu hadîs-i şerîf hakkında: ''Ben bunu Rasulullâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'den işitmemişsem, kulaklarım sağır olsun'' dediği rivâyet edilmiştir. (Ahmed İbn-i Hicâzî Tuhfetu'l-İhvân, s.10)
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