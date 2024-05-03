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İzmir'de kentsel dönüşüm çilesi! Proje yılan hikayesine döndü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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İzmir’de kentsel dönüşüm çilesi! Proje yılan hikayesine döndü

Tunç Soyer’in, İzmir Büyükşehir güvencesiyle temelini attığı 380 konut aradan 2 yıl geçmesine rağmen halen daha bitirilemedi. Proje yılan hikayesine döndü.

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