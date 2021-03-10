10 Mart 2021, Çarşamba
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Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk!

Son dakika haberine göre... Koronavirüs risk haritasında 'orta riskli' iller arasında sarı renkte yer alan 'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk!

Kontrollü normalleşmeyle birlikte kafe ve restoranların açıldığı kentte vatandaşlar çarşılara akın etti. Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

UYARILAR YAPILIYOR

Sosyal mesafeye dikkat edilmezken, bazı kişilerin de maskelerini çene altlarına indirdikleri görüldü. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları, kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardı.

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