Melek İpek’in acı hayat hikayesi! Hayat karartan tercih

HER GÜN PSİKOLOJİK DESTEK

Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, iki kardeşin çok ağır travma geçirdiğini söyleyerek, "Devlet olarak sağlık ve danışmanlık hizmetleri kapsamında iki evladımıza psikolojik destek vereceğiz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi. Melek İpek'in babası Menderes ve annesi Hatice Çelik de, "Devlet daha ilk günden kapımızı çaldı. Her türlü desteği vermeye başladı" dedi.