12 Ocak 2021, Salı
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Melek İpek’in acı hayat hikayesi! Hayat karartan tercih

Son dakika haberine göre; 'da, kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşi 'i (36) öldüren 2008’deki üniversite sınavında ’ne girebilecek puanı aldı. Ancak o evliliği seçti. Ne olduysa da o tercihinden sonra oldu. İşkence gördüğü kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Genç kadın cezaevine girdi, iki kızına devlet sahip çıktı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Melek İpek’in acı hayat hikayesi! Hayat karartan tercih

'da, kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşi 'i (36) öldüren 'in (31) tutuklanmasının ardından kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ. (7) savcılık kararıyla dedeleri ve anneannelerine verildi.





HER GÜN PSİKOLOJİK DESTEK
Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, iki kardeşin çok ağır travma geçirdiğini söyleyerek, "Devlet olarak sağlık ve danışmanlık hizmetleri kapsamında iki evladımıza psikolojik destek vereceğiz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi. Melek İpek'in babası ve annesi de, "Devlet daha ilk günden kapımızı çaldı. Her türlü desteği vermeye başladı" dedi.




SÖZLERİYLE TÜRKİYE'Yİ AĞLATTI
"Çocuklarımın kokusu olmadan uyuyamam" diyerek, kızlarının kıyafetleriyle birlikte cezaevine giren ve Türkiye'yi ağlatan Melek İpek'in, evlenmeden önce girdiği üniversite sınavında tıp fakültesine girebilecek puan aldığı ancak kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı. Annesi Hatice Çelik, "Kızım tıp fakültesine gitmek yerine E sınıfı ehliyet alıp servisçilik yapmaya başladı. Oysa sayısal zekâsı çok iyiydi. İki torunum da sayısala inanılmaz yetenekli. Bari torunlarımızın hayatı kararmasın" dedi.



YILLARCA ŞİDDETE KATLANDI
Kardeşi , "Ablam 2008'de girdiği sınavda yüksek paun aldı. Bu puanla 'ne bile girebilirdi. Çok istememize rağmen, hiçbir yere kayıt yaptırmadı. Daha sonra Ramazan İpek'le evlenip servisçilik yapmaya devam etti. 2009'da tekrar sınava girip dışarıdan okunabilen bir bölüme kayıt yaptırdı. Ama bir yıl sonra bıraktı. Servisçiliğe devam etti" dedi. Baba ise "Kredi çekip aldığı servis aracı ile Antalya'ya 60 kilometre uzaklıktaki Ilıca Mahallesi'ndeki yem fabrikalarının işçilerini taşımaya başladı. Evlendikten sonra ise sürekli şiddet gördü ama öldürülme korkusuyla yıllardır yediği dayağa, gördüğü işkenceye katlandı" dedi.



'İTİRAZ EDECEĞİZ'
Melek İpek'in tutuklanmasının ardından Avukat İlerioğlu, tutuklanma kararına itiraz edeceklerini söyledi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle yaşanan bir olayda kadının tutuklanmayacağını anlatan İlerioğlu, "Hukuki mücadelemiz müvekkilimiz Melek İpek beraat edinceye kadar sürecek" dedi.



'ARTIK DAYAK YEMEYECEĞİZ'
Melek İpek'in diğer avukatı Ahmet Onaran da İpek'in çocukları ile pedagog eşliğinde görüştüğünü belirterek "Çocuklar 'Babamın eli ağırdı. Bizi de çok döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı' dediler" diye konuştu. Küçük kızın babasının gelmeyeceğine sevindiğini de belirten Onaran "Yaşasın artık babam gelmeyecek, biz dayak yemeyeceğiz değil mi?' diye söyledi" dedi.

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