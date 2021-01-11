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Melek İpek suçlu mu nasıl yargılanacak? | Melek İpek'in avukatı A Haber'de açıkladı

A Haber
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Giriş: 11.01.2021 17:30
Güncelleme:11.01.2021 17:32
Antalya'da kendisine işkence eden eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurup öldüren Melek İpek'in jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Melek İpek, işkence ve cinayeti detaylarıyla anlattı. İpek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. A Haber'de Cansın Helvacı'nın konuğu olan Melek İpek'in avukatı Hüseyin İlerioğlu, merak edilenleri anlattı. Peki Melek İpek suçlu mu? Melek İpek nasıl yargılanacak? İşte haberin detayları...

Eşi Ramazan İpek tarafından elleri kelepçelenerek çıplak halde saatlerce işkence gören Melek İpek, eşini av tüfeğiyle vurmuştu. Ramazan İpek'in hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan Melek İpek, yaşadığı olayları, "Öldürmemesi için yalvardım. Kızlarımın üstüne kapandım. Tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım. Çıplak halde ve ellerim kelepçeliydi. Rambo bıçağıyla göğsümden yaraladı. Avda kullandığı naylon iple cenin pozisyonunda olacak şekilde banyoda buldum kendimi. Tecavüz ettiğini hissettim. Çay kaşığı ve saç tel tokaları ile kelepçeyi açmaya çalıştık ama açamadık" şeklinde anlatmıştı.

A Haber'e konuk olan Melek İpek'in avukatı Hüseyin İlerioğlu, Türkiye'nin konuştuğu bu olay hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Benim öncelikle düzeltmek istediğim husus şu: Haberlerin hep başlığında "Melek İpek kocasını av tüfeğiyle vurdu" geçiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Karşılıklı arbede sırasında silah patladı.

ANNE BABAM BİZİ ÖLDÜRMEYE Mİ GELDİ?

Melek İpek kocasının işten geldiğini çocuklarının feryadıyla öğreniyor. Bu kan donduran bir şey. Hiçbir çocuk babasına bunu demez: "Anne babam bizi öldürmeye mi geldi? Babam geliyor anne."

MELEK İPEK'İN ÖLDÜRÜLMESİ ÖNCEDEN TASARLANMIŞ BİR OLAY

Bunun akabinde Melek İpek çocuklarını bir odaya gizleyip kendisi başka bir odaya gidiyor. Bunu yapmasındaki amaç çocuklarını kendisinden önce zarar görmesini engellemek. Bunun boğazı sıkıldıktan sonra bayıldığında kendisi ellerinden kelepçelenerek elleri boynuyla boynu ayaklarıyla kelepçelenerek cenin pozisyonuna getiriliyor. Burada asıl belirtmek istediğimiz şu: Melek İpek'in öldürülmesi önceden tasarlanmış bir olay.

"KURBAN ADETLERİ" İZLİYOR

Çünkü bu arkadaş herhangi bir namaz-abdeste falan ilgisi olan bir şahıs değil. Sabah olay 10.00-10.30 gibi başlıyor şiddet eğilimleri. Saat 8-9 arası bu Ramazan İpek abdestini alıyor, akabinde YouTube'ta kendisi "kurban adetleri" izliyor. Bunun akabinde Melek İpek'i kurbanlık pozisyonda yatırdıktan sonra kurbanlık gibi şehadet getirmesini söylüyor.

Solak bir arkadaşımız bu. Sol elle kalbinin tam altına bıçağı saplayıp sağ elle baskı uygulayarak "bakın diyor bunu bir üste sokarsam kalbinden akar hemen ölürsün, alta sokarsam ciğerine gelir, ama ben aradan sokacağım kan kaybından hemen öl" bu adam bunları biliyor.

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpekin ilk sözleri: Kızlarımın kokusu olmadan... İŞKENCECİ KOCASINI ÖLDÜREN MELEK İPEK'İN İLK SÖZLERİ: KIZLARIMIN KOKUSU OLMADAN...

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