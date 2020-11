Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce 2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, geçtiğimiz Ocak ayında karar çıktı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Hakan Bayer'e 'kasten öldürme', Nilgün Anadolu, Beyhan ve Melis Defne Strassner'e 'yalan tanıklık', Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir'e 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından beraat kararı verildi. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bu sanıklarla ilgili verilen beraat kararlarını istinafa taşıdı.