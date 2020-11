Bunu yapan yandı! Hukuki delil olarak sayılıyor...

'GÜVENLİĞE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'



Cin, 'e-noterlik' uygulamalarında, vatandaş ve avukatların işlemlerini e-imzayla yaptıklarını vurgulayarak, güvenlik konusunda sistemde alınabilecek her türlü önlemleri aldıklarını söyledi. Cin, "E-noterlik uygulamalarında avukatlarımız ihtarname, ihbarname gibi işlemlerini noterliğe gelmeden elektronik imzalarını kullanmak suretiyle yapma imkanına sahipler. Bu tür durumlarda elektronik imzayla işlem yapıldığı için ve sistemimizde alınabilecek her türlü önlem alınmış olduğu için elektronik ortamda yapılan işlemin güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Biz noterler olarak hukuki güvenliği sağlayan kurum olduğumuz için hukuki ve işlem güvenliğine her şeyden daha çok önem veriyoruz" dedi.