Bilim Kurulu üyesinden grip aşısı uyarısı: 'Bu senenin aşısı mı' diye sorun

Grip virüsünün her sene farklılık gösterdiği için aşının da hep yenilendiğini söyleyen Taşova, "Grip aşısı her yıl yeniden yapılır. Geçen yılın grip aşısı sizi korumaz. Grip virüsü her yıl yapısını çok kolay değiştirir. Bu değişiklik küçük küçük olur ama 5-10 yıla bir bu daha büyük bir değişiklik olur. Bu daha büyük değişiklik olduğu zaman bir önceki döneme ait aşıda yaptığınız antikorlar sizi korumaz. Ne kadar büyük değişiklik olursa aşı bile sizi korumayacaktır. O nedenle her yıl bu aşı değiştiriliyor. Biz her yıl aşı geldiğinde, 'Bu yılın aşısı mı?' diye sorarız. Bu yılın aşısı aslında geçen yıl grip olan insanlardan toplanan virüslerden elde edilen aşıdır. Yani o virüsün özelliklerine uygun olarak üretilen bir aşıdır. Ama bu sene tamamen farklı bir yapıda olabilir. Bu sene çok büyük bir değişiklik olursa şimdilik onun sinyali yok ama bu sene olacağımız aşı da fayda sağlamayabilir. Zamanında kuş gribi gibi büyük salgınlarda bu durum yaşanmıştı. O nedenle aşı olurken öyle internetten falan satışı yok ama olursa da almayın. Eczanede, sağlık ocaklarında, sağlık kuruluşlarında bu yılın aşısı olmak kaydıyla aşıyı olmanızı öneririm" ifadelerini kullandı.