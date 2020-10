Ucuz kıymalı pidede bakteri tehlikesi! Uzman isim uyardı

ET YERİNE BULGUR MERCİMEK KONULUYOR



Fiyatının uygun olması sebebiyle içerisine et yerine bulgur, mercimek gibi gıdaların konulduğunu ifade eden Rodoplu, "Et yerine hilelerle mercimek, bulgur, soya konulabiliyor. Alan kişi et yediğini düşünüyor ama bambaşka bir şey yiyor. Birçok kişinin soya alerjisi oluyor. Mercimek, bulgur da mide bağırsak sisteminde şişkinliğe neden olabiliyor.