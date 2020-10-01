Ucuz kıymalı pidede bakteri tehlikesi! Uzman isim uyardı

Birinci tehlike; bu pidelerin açıkta satılması. Her ne kadar güvenilir yerlerden alınsa bile pideleri pişiren kişiyi tanısanız bile onun çok temiz olduğuna inansanız bile açıkta satılan kır pideleri tercih edilmemeli. Çünkü satıldığı yerdeki toz, egzoz dumanı hastalığa sebep olur. Ayrıca açık satılmasından dolayı parazit, bakteri, mikrop taşıma olasılığı bulunuyor.