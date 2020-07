İstanbul’da metroda yürüyen merdiven çöktü, kadın içine düştü

Annesinin felç geçirme riski bulunduğunu belirten Aybüke Bayalan, "Annem Cumartesi günü saat 06.45'te iş yerine giderken bir metro istasyonunda kaza geçirdi. Yürüyen merdivenlerin üzerindeyken merdivenler çöküyor. Daha sonra annem aşağıya düşüyor. O esnada bunu fark eden başka bir yolcu butona basıyor ve merdiveni durduruyor. Merdiveni durdurmasaydı şu an annemin yaşama şansı yoktu. Daha sonra teknik ekibin gelmesi bekleniyor, bu sırada itfaiye geliyor. Ancak teknik ekip ve metro yetkilileri mesai saatleri içerisinde olmadığı için orada yokmuş. İtfaiye uzun uğraş sonucu annemi oradan çıkartıyor ve hastaneye kaldırıyor. Şuan bir omurgasında kırığı var bu kırıktan dolayı felç riski var. Başka sağlık sorunları da yaşadığı için şu an ameliyat için bekleniyor. Bir an önce ameliyat olup iyileşmesini bekliyorum. Butona basan kişi de eğer beni dinliyorsa bize lütfen ulaşsın kendisine çok teşekkür ediyoruz "dedi.