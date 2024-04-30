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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Edanur Gezer' açıklaması: Uzman bilirkişi heyeti inceleyecek!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’Edanur Gezer’ açıklaması: Uzman bilirkişi heyeti inceleyecek!

İstanbul Küçükçekmece'de ailesiyle piknik yaparken İBB'nin açtığı su dolu çukura düşerek boğulan 5 yaşındaki Edanur Gezer son yolculuğuna uğurlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edanur Gezer soruşturmasıyla ilgili uzman bilirkişi ekibi görevlendirildiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Öte yandan bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla belediye görevlileri hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni alınacağı öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde Türkiye gündemindeki önemli olaylarla ilgili konuştu. Bakan Tunç, Antalya'da yaşanan teleferik faciası, Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği olayı yakınen takip ettiklerini söyledi.

EDANUR'UN ÖLÜMÜNÜ UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEYECEK

Sabah'ın haberine göre İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı'nda açıldığı tespit edilen ve içi su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un ölümüyle ilgili konuşan Tunç "Olay bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir." dedi.

GÖREVLİLER HAKKINDA VALİLİKTEN SORUŞTURMA İZNİ ALINACAK

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit koordinesinde devam eden soruşturmada bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla belirlenen şüpheliler arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni alınacağı öğrenildi.

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