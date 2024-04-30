Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Edanur Gezer' açıklaması: Uzman bilirkişi heyeti inceleyecek!
İstanbul Küçükçekmece'de ailesiyle piknik yaparken İBB'nin açtığı su dolu çukura düşerek boğulan 5 yaşındaki Edanur Gezer son yolculuğuna uğurlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Edanur Gezer soruşturmasıyla ilgili uzman bilirkişi ekibi görevlendirildiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Öte yandan bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla belediye görevlileri hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni alınacağı öğrenildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde Türkiye gündemindeki önemli olaylarla ilgili konuştu. Bakan Tunç, Antalya'da yaşanan teleferik faciası, Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği olayı yakınen takip ettiklerini söyledi.
EDANUR'UN ÖLÜMÜNÜ UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEYECEK
Sabah'ın haberine göre İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı'nda açıldığı tespit edilen ve içi su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un ölümüyle ilgili konuşan Tunç "Olay bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir." dedi.
GÖREVLİLER HAKKINDA VALİLİKTEN SORUŞTURMA İZNİ ALINACAK
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit koordinesinde devam eden soruşturmada bilirkişi raporunun tamamlanmasıyla belirlenen şüpheliler arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni alınacağı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 16.900 TL yatacak! Şahane haber saat 12.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...
- POMEM sınav giriş belgesi alma ekranı 2024 | İşte 31. Dönem POMEM sınav ve mülakat tarihleri! www.pa.edu.tr
- Adı soyadı listede olan acil baksın! Emeklilik hesaplama şablonu
- 1 Mayıs kargolar açık mı? Çarşamba günü PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat kargo şubeleri çalışıyor mu? Kuryeler teslimat yapacak mı?
- 1 Mayıs trafiğe kapalı ve açık yollar listesi 2024 | Taksim ve İstiklal Meydanı trafiğe kapandı mı? İşte çarşamba günü alternatif yollar...
- 1 Mayıs 2024 bankalar açık mı? Çarşamba günü noter ve devlet daireleri çalışıyor mu? Havale ve EFT yapılır mı?
- Yarın okul var mı, yok mu? 1 Mayıs 2024 Çarşamba resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler açık olacak mı?
- Makineniz yıllarca dayansın! Tamircilerin bildiği ama size söylemediği tek şey: Sadece 1 bardak...
- Unutmuş olabilirsiniz! Kayıp paralarınızı SGK ile bulun!
- Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor
- Futbol Dünyasını Sarsan Liste: En İyiler Belli Oldu, Ronaldo Liste Dışı
- Gerçek dahiler için test: 7 saniyede 6 gizli yüzü bulabilenlerin IQ'su 180'den yüksek çıkıyor