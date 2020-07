İlhami ile Esma'nın aşkı engel tanımıyor

ENGELLERİ SEVGİYLE AŞTILAR

Bu yıl evliliklerinin 10'uncu yılını kutlayan Esma ve İlhami Özkan çifti bu birliktelikten Yağız Yaşar Toprak (10) ve Ezel İrem Elfida (6) isminde iki çocuk sahibi oldu. Aşklarıyla görenleri hayran bırakan çift, evliliklerindeki zorlukları da aşklarıyla aşıyor. Hayatın zorluklarına birlikte göğüs geren çiftin ev işlerini İlhami Özkan yapıyor. Kahvaltı ve yemeği hazırlayan, evi temizleyen İlhami Özkan, eşinin bakımlarını da eksiksiz yerine getiriyor. İlhami Özkan, ev işleri ve çocukların bakımı nedeniyle tam zamanlı bir işte çalışamıyor. İnşaat işleri bulduğu zaman çalışan Özkan, gün içerisinde yemek, çocukların bakımı için defalarca eve gelip, gidiyor. Aşık olduğu eşini kucağında taşıyan Özkan, ona gözü gibi bakıyor. Her gün eşinin saçlarını tarayan, tırnaklarını kesen ve sevgi sözcükleri söyleyen Özkan, çevresinden de takdir topluyor. Eşini kucağına alıp taşıyan Özkan, bazen tekerlekli sandalye bazen de motosikletiyle eşini gezintiye çıkarıyor.

"ENGELLİ BİRİYLE YAPAMAZSIN DEDİLER"

Evliliklerine karşı çıkılmasına rağmen sevgileri sayesinde mutlu bir birliktelik yaşadıklarını belirten İlhami Özkan, "Ailem onu görünce 'Oğlum bu kızın eli tutmuyor, yürüyemiyor. Onunla olmaz engelli birisiyle yapamazsın' dediler. Sevgi, sadakat ve saygı bunlar olduğu sürece her şey oluyor. Dünya gözüyle görmek farklı, gönül gözüyle görmek çok farklı bir şey. Ben, gönül gözüyle sevdim. Her insan da engelli adayıdır. Bence aşk bireydeki insanlık duygusudur. Aşk şimdi farklı. Bir günlük, iki günlük. Önce nikah, sonra boşanma dairesine gidiyorlar. Sevgi, saygı, hoşgörü olduğu sürece her şeyin üstesinden gelinebilir" dedi.