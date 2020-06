On Numara sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara oyununun 933'üncü hafta çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara'nın bu haftaki çekilişi için kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? 22 Haziran MPİ On Numara sonucu nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından On Numara oyununun 933'üncü hafta çekilişi 22 Haziran Pazartesi günü saat 21.15'te çekilecek. Sonuçlar çekildiğinde an ahaber.com.tr'de yer alacak.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın 15 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen 932'nci hafta çekilişinde büyük ikramiye 509 bin 805 lira olarak belirlenmişti. 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bu haftaki çekilişe devretti.