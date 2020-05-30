30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı | 30 Mayıs 2020 hava durumu

30 Mayıs 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, 'in iç kesimleri, 'in Toroslar mevkisi, 'nun kuzey ve doğusu, Batı 'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile , , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 30 Mayıs 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 30.05.2020
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METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, 'in iç kesimleri, 'in Toroslar mevkisi, 'nun kuzey ve doğusu, Batı 'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile , , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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