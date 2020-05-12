12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı

Yurt genelinde üç günde yapan 20 bin 317 sürücüye ceza kesildi. Yapılan açıklamada, 21 bin 533 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.05.2020
ABONE OL
RADARLA HIZ DENETİMİ UYGULAMASI YAPILDI

Yurt genelinde üç günde yapan 20 bin 317 sürücüye ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden, yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 9-10-11 Mayıs tarihlerinde şehirler arası karayollarında eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu dönemde 38 bin 232 araca yönelik radarla hız denetim yapıldığı, 20 bin 317 sürücünün hız ihlali tespit edildiği ifade edilen açıklamada, 87 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, 21 bin 533 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA