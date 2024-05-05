Bursa’da başıboş köpek dehşeti! 3 çocuğa saldırdı | O anlar kamerada

Sokakta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, 3 köpek saldırdı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı görülürken, bir diğer çocuk da ayakta köpeklerden korunmaya çalıştı.