Bursa'da başıboş köpek dehşeti! 3 çocuğa saldırdı | O anlar kamerada
Bursa'da başıboş durumda bulunan sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı. Çocuklardan 2'si yaralanırken, dehşet anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Bursa'da sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı. Çocuklardan 2'sinin yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta meydana geldi.
Sokakta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, 3 köpek saldırdı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı görülürken, bir diğer çocuk da ayakta köpeklerden korunmaya çalıştı.
Olay yerinde bulunan diğer çocuk ise kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş da köpekleri kovaladı.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı.
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