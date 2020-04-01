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Kuruluş Osman 17. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle - ATV

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

17. ! ’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 17. bölüm tek parça canlı izle! Her Çarşamba akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman’da bu hafta; , Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? İşte, Kuruluş Osman 17. bölüm canlı izleme ekranı!

17. bölüm ! 'nin merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman 17. bölüm tek parça canlı izle! Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler, "Kuruluş Osman canlı izle, Kuruluş Osman izle" sözleriyle link aramaya başladı. Kuruluş Osman 17. bölüm canlı izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz…

KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜMÜNDE BU HAFTA

, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?

KURULUŞ OSMAN 17. BÖLÜM CANLI İZLE

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KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR...

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, 'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?

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