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Zonguldak’ta 26 metreden aşağıya düşen Ayşe Özgecan'ın ölümüne yeniden keşif kararı! Mahkemede babayı çıldırtan savunma

İHA
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Giriş: 23.11.2022 13:33
Zonguldak'ta 8. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybeden 28 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta'nın ölümünde tutuksuz yargılanan sevgilisi Bartu C.A. "Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Olay günü tartıştık. Ailemle tanıştırabilmek için üniversiteyi okuyup sağlam zemine otursun istedim" dedi. Sanık, Ayşe Özgecan'ın ellerinden kaydığını ve kurtaramadığını söyleyince baba Kenan Usta, "60 kiloluk bir kızı mı tutamadın?" diye tepki gösterdi.
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