Zeytinburnu'nda sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sevgilisiyle yürürken defalarca bıçaklandı: O anlar kamerada

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde sevgilisiyle sokakta yürüyen bir genç, peşlerinden gelen iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Peş peşe bıçaklanan talihsiz genç aldığı darbelerle yere yığılırken, kan donduran görüntüler olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen gece saat 02.00 sularında Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşandı.

İddialara göre, yanında sevgilisiyle yürüyen gencin peşine iki zanlı takıldı.

LAF ATIP DURMASINI İSTEDİLER

Şüpheliler gence laf atarak durmasını istedi. Şahısların geldiğini gören genç duraksarken yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden uzaklaştı.

PEŞ PEŞE BIÇAKLAMAYA BAŞLADI

Belindeki bıçakları çıkartan şüpheliler, gencin üzerine saldırarak defalarca bıçakladı. Bıçaklanan genç kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler koşarak uzaklaştı.



ARKADAŞLARI YETİŞTİ

Bir süre yerde yattıktan sonra ayağa kalkan yaralı gencin yardımına arkadaşları koştu. Yaralı genç, bir sokak ileride tekrar yere yığıldı.

SAĞLIK DURUMU NASIL

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, hastanede tedavisi sürüyor.



DEHŞET VEREN ANLAR KAMERADA

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, çevrede bulunan görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



"BİZ KAALE ALMADIK"

Gece seslere uyandığını söyleyen mahalle sakini Ahmet Merkit, "Gece yarılarıydı bir ses oldu. Her zaman oluyor genelde. Burada merdivenlerde falan oturanlar oluyor. Biz kaale almadık. Biraz konuşma uzayınca bir bakalım dedik. Yerde bir yatan vardı. Sarhoş galiba diye düşündüm. Arkadaşları ayıltmaya çalışıyor zannettim. Ondan sonra baktım durum ciddi" dedi.



"KALBİNDEN, ELİNDEN, KAFASINDAN DARBELER ALMIŞ"

Polise haber verdiğini söyleyen Merkit, "Başka arkadaşlar da aramış. Polis geldi. Arkasından da ambulans geldi. Alıp götürdüler. Sonra bir araştırma yaptılar. 58. Bulvar'da bıçaklanmış. Kalbinden, elinden, kafasından darbeler almış. Orada 3-4 arkadaşlardı. Polis sorguladı. Yaralıya polis adını sordu. Tam konuşamıyordu ama Recep diye cevap verdi" şeklinde konuştu.