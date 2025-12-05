05 Aralık 2025, Cuma

Okulda büyük saygısızlık! Mehmet öğretmen zorbaları affetti
Okulda büyük saygısızlık! Mehmet öğretmen zorbaları affetti

Okulda büyük saygısızlık! Mehmet öğretmen zorbaları affetti

Giriş: 05.12.2025 10:02
Ankara'daki okulda kayda geçen hepimizi 'utandıran' o görüntülerde fizik öğretmeni Mehmet Canpolat sınıftaki birkaç zorbanın saygısız muamelesine maruz kalmıştı. Kendisine yaşatılanların ardından baygınlık geçirdi ve düşüp hastanelik oldu. O öğrenciler ise disiplin kuruluna sevk edildiler. Ancak çok şanslılar. Çünkü öğretmenleri yüce gönüllülük gösterdi, "Hiçbir öğrencimin okuldan uzaklaştırılmasını istemem." dedi ve onları affetti.
