Zeugma Müzesi'nde çalışanı arkeolog Merve Kaçmış'ın şoke eden intiharında sır mektup: Ben masumum her şey kamerada

Gaziantep'in en büyük simgeleri arasında yer alan Zeugma Müzesi'nde çalışan arkeolog Merme Kaçmış'ın intiharının ardından son dakika bilgileri geliyor. İntiharın ardından ortaya çıkan sır notta neler yazıyordu? O mektup soruşturma dosyasına da girdi, "Ben yapmadım masumum her yerde kameralar var izleyince göreceksiniz." notu herkesi derinden etkiledi. Zeugma'da çalışan Merve Kaçmış, 2018'de açığa alındı itiraz ettikten sonra 2019'da görevine geri döndü. O sırada üzerine zimmetli 9 bin eserin başka birine zimmeti gerekiyordu, ne olduysa bu olaydan sonra oldu... İşte son dakika haberinin ayrıntıları!