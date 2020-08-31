Zatürre ve grip aşısı koronavirüsten korur mu? | Uzmanlar aşı konusunda uyardı

Halk arasında hızla yayılan yanlış bilgi zatürre ve grip aşı kullanımını 50 kat artırdı. Kovid-19 a tedbir olarak yaptırılan aşılar hem koronadan korumuyor hem de vücuda zarar veriyor. Uzmanlar uyarıyor risk grubuna giren aşılar sadece hekim kontrolünde ihtiyaç olduğunda yaptırılmalı.

Koronavirüsten korunmak isteyenler nedeniyle pnömokok yani zatürre ile grip aşısına talep bu yıl 50 kat arttı.

Ancak uzmanlar uyarıyor bu aşılar koronavirüse karşı korumaz diyor.

Aile hekimlikleri ve eczaneler pnömokok (zatürre) yani halk arasında bilinen adıyla zatürre aşısı olmak isteyenlerle dolup taşıyor.

Uzmanların tamamı halk arasında hızla yayılan yanlış bilginin aksine zatürre aşısının Kovid-19'dan korumadığını söylüyor.

Uzmanlar risk grubunda olmayan ve gereksiz yere hekim kontrolü dışında kullanılan zatüre aşısının vücutta tahribatlara yol açabileceğini belirtiyor.