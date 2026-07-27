Ahbap soruşturmasında 4. dalga operasyon! 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında yeni deliller ve sanık ifadelerinin ardından 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, bazı ünlü isimlerin de ifade vermek üzere çağrıldığı öğrenildi. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletilirken, adli sürecin çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, operasyonun ayrıntılarını, soruşturmadaki son gelişmeleri ve Ankara'dan gelen kulis bilgilerini canlı yayında aktardı.