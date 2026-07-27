ABD-İran savaşında yeni cephe Hazar mı? Türkiye ateş hattına çekilmeye çalışılıyor

Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari gemiyi hedef alması, ABD-İran geriliminin seyrini değiştirebilecek yeni bir kriz başlığı oluşturdu. A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, Hazar'da açılacak olası bir yeni cephenin çatışmaları Kafkasya ve Orta Doğu'ya yayma riski taşıdığına dikkat çekerken, Türkiye'nin de bölgesel denklemde ateş hattına çekilmek istendiği uyarısında bulundu. Emekli Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise ABD'nin geniş çaplı kara harekâtından ziyade İran'ı yıpratmaya yönelik bir strateji izlediği vurguladı.