CHP'de değişmeyen manzara! Ağlayan delegeler, alkışlar, vedalar…

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı siyasetin gündemine damga vurdu. 38. Olağan Kurultay'ın hukuken geçersiz sayılmasıyla Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na döndü. Kararın ardından 91 milletvekiliyle birlikte istifa ederek "Yeni Parti"yi kuran Özgür Özel'in vedası, CHP koridorlarında yıllardır değişmeyen gözyaşı, alkış ve veda sahnelerini bir kez daha gözler önüne serdi.