Rum askerlerden Türkiye'yi hedef alan provokasyon

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Yunan alayında görevli bir askerin Yunan basınına gönderdiği mektup, Türkiye'yi hedef alan slogan iddialarını gündeme taşıdı. Asker, eğitimler sırasında kendilerine Türkiye aleyhine ağır hakaret içeren sloganlar attırıldığını öne sürerken, iddialar kamuoyunda tartışma yarattı. KKTC'den söz konusu iddialara tepki gelirken, Atina yönetiminin sessiz kalması dikkat çekti. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Rum kesimindeki gelişmeleri ve bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.