Mersin merkezli bahis operasyonunda 80 şüpheliye gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen iki ayrı yasa dışı bahis soruşturmasında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK verileriyle desteklenen soruşturmalarda yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşları üzerinden aktarıldığı tespit edilirken, suç örgütlerinin "Saha Grubu", "Havale Ofis Grubu" ve "Finans Ofisi" yapılanmalarıyla faaliyet yürüttüğü belirlendi. Operasyonlar kapsamında Mersin başta olmak üzere birçok ilde 80 şüpheliye yönelik işlem başlatılırken, soruşturmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.