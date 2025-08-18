18 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Zarafet ve duruşu ile Türk atı: Ahal Teke
Zarafet ve duruşu ile Türk atı: Ahal Teke

Zarafet ve duruşu ile Türk atı: Ahal Teke

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2025 15:24
Türklerin yoldaşı, tarihin tanığı atlar, yüzyıllar boyunca Türklerle birlikte destan yazdı. Oğuz Kağan'dan Ertuğrul Gazi'ye kadar nice kahramana yarenlik eden Türk atı Ahal Teke, asaletin ve gücün simgesi oldu. Bugün ise kadın girişimci Petek Çağlar sayesinde bu eşsiz atlar Ankara'da yetiştiriliyor. İnci gibi parlayan güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zarafet ve duruşu ile Türk atı: Ahal Teke
Bereketli topraklarda üretim sürüyor
Bereketli topraklarda üretim sürüyor
Hangi kentler için sağanak uyarısı var?
Hangi kentler için sağanak uyarısı var?
Arabayla peribacalarının arasına girdi
Arabayla peribacalarının arasına girdi
Balıkçılarda 1 Eylül hazırlığı
Balıkçılarda 1 Eylül hazırlığı
Zarafet ve duruşu ile Türk atı: Ahal Teke
Zarafet ve duruşu ile Türk atı: Ahal Teke
İBB soruşturmasında kiralık katil iddiası
İBB soruşturmasında “kiralık katil” iddiası
Balık avlamak için geldiği ırmakta ceset buldu
Balık avlamak için geldiği ırmakta ceset buldu
Adana’da veteriner ve ailesine köpek dayağı! O anlar kamerada
Adana'da veteriner ve ailesine "köpek" dayağı! O anlar kamerada
Bölgede yeni deprem tehlikesi var mı?
Bölgede yeni deprem tehlikesi var mı?
Yangından kaçan karaca böyle görüntülendi
Yangından kaçan karaca böyle görüntülendi
Jrokez lakaplı yayıncı hayatını kaybetti
Jrokez lakaplı yayıncı hayatını kaybetti
Yol kavgası genç Hakan’ı hayattan kopardı
Yol kavgası genç Hakan’ı hayattan kopardı
Daha Fazla Video Göster