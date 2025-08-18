Zarafet ve duruşu ile Türk atı: Ahal Teke

Türklerin yoldaşı, tarihin tanığı atlar, yüzyıllar boyunca Türklerle birlikte destan yazdı. Oğuz Kağan'dan Ertuğrul Gazi'ye kadar nice kahramana yarenlik eden Türk atı Ahal Teke, asaletin ve gücün simgesi oldu. Bugün ise kadın girişimci Petek Çağlar sayesinde bu eşsiz atlar Ankara'da yetiştiriliyor. İnci gibi parlayan güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor...

