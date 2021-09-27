Yüzlerce öğrencinin köfte yemek için girdiği sıra havadan görüntülendi

Tekirdağ'da üniversite tarafından yeni gelen öğrencilere ekmek arası köfte ikramında bulunulurken, sosyal mesafe sıfıra indi. Yüzlerce öğrenci köfte yemek için birden alana akın edince, oluşan uzun kuyruklar havadan görüntülendi.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yeni gelen öğrencilere yönelik 'Kampüse hoş geldiniz' etkinliği kapsamında öğrencilere ekmek arası köfte ikramında bulunuldu. Üniversiteye yeni kayıt yapan yüzlerce öğrenci birden alana akın edince, ekmek arası köftelerin dağıtıldı standın önünde uzun kuyruklar oluştu. Öğrencilerin köfte yemek için girdiği uzun sıralar drone ile havadan da görüntülenirken, korona virüs tedbirleri de zaman zaman hiçe sayılarak sıralarda sosyal mesafe sıfıra indi.