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Yuvasına yerleşen leylek neye uğradığını şaşırdı

İHA
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Giriş: 15.03.2024 16:37
Baharın habercisi olarak bilinen leylek Sivas’ın İmranlı ilçesinde kara yakalandı. Kar altındaki leylek cep telefonu kamerasına yansıdı.
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