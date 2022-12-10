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Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı! Boşaltılan evler sular altında kalmaya başladı

İHA
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Giriş: 10.12.2022 10:25
Artvin’de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES’de sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 47 metreye ulaşırken, boşaltılan köylerde evler sular altında kalmaya başladı.
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