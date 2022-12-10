10 Aralık 2022, Cumartesi
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Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı! Boşaltılan evler sular altında kalmaya başladı
Artvin’de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES’de sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 47 metreye ulaşırken, boşaltılan köylerde evler sular altında kalmaya başladı.