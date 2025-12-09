Hatay’da heyelan yaşandı

Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi Geçilmez Kanyonu bölgesinde heyelan yaşandı. Heyelanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar da herhangi vatandaşın toprak altında kalmadığı tespit edildi. Bölgeye güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek toprak kaymasına yönelik önlem alındı.

