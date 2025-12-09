10 Aralık 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hatay’da heyelan yaşandı
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 23:07
Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi Geçilmez Kanyonu bölgesinde heyelan yaşandı. Heyelanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar da herhangi vatandaşın toprak altında kalmadığı tespit edildi. Bölgeye güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek toprak kaymasına yönelik önlem alındı.