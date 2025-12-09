10 Aralık 2025, Çarşamba

1 milyon dolarlık gasp zanlıları Adana’da yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 23:16
Mersin’de bir gıda işletmesinde yaşanan ve yaklaşık 1 milyon doların çalındığı gasp olayı, polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı. Biri iş yeri çalışanı 3 şüpheli, Mersin ve Adana polisinin film sahnelerini aratmayan ortak operasyonuyla çaldıkları paralarla birlikte kıskıvrak yakalandı.
