10 Aralık 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
1 milyon dolarlık gasp zanlıları Adana'da yakalandı
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 23:16
Mersin’de bir gıda işletmesinde yaşanan ve yaklaşık 1 milyon doların çalındığı gasp olayı, polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı. Biri iş yeri çalışanı 3 şüpheli, Mersin ve Adana polisinin film sahnelerini aratmayan ortak operasyonuyla çaldıkları paralarla birlikte kıskıvrak yakalandı.