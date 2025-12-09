09 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Esenyurt E5’te hafif ticari araç alev alev yandı
Esenyurt E5’te hafif ticari araç alev alev yandı

Esenyurt E5’te hafif ticari araç alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 22:43
Olay, saat 19.00 sıralarında E-5 Karayolu Esenyurt mevki Büyükçekmece istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki hafif ticari araçtan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken o aracın alev alev yandığı anlar cep telefonlarına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt E5’te hafif ticari araç alev alev yandı
ABONE OL
Esenyurt E5’te hafif ticari araç alev alev yandı
Esenyurt E5’te hafif ticari araç alev alev yandı
Anzer balı üreticileri isyanda
Anzer balı üreticileri isyanda
Trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı
Trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı
Tahliye kanalına düşen inek kurtarıldı
Tahliye kanalına düşen inek kurtarıldı
Tunceli’de 4.2’lik deprem güvenlik kamerasına yansıdı
Tunceli’de 4.2’lik deprem güvenlik kamerasına yansıdı
Sürücüsüz hareket eden araç durağa çarptı
Sürücüsüz hareket eden araç durağa çarptı
Bakan Kurum’a mezun olduğu üniversiteden fahri doktora
Bakan Kurum'a mezun olduğu üniversiteden fahri doktora
Otobüs şoförü bayılan genci hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü bayılan genci hastaneye yetiştirdi
Amasra’da dalga boyu 3 metreye ulaştı
Amasra'da dalga boyu 3 metreye ulaştı
İsot dünyanın en acı biberler listesine girdi
İsot dünyanın en acı biberler listesine girdi
Doğu anadolu beyaza büründü!
Doğu anadolu beyaza büründü!
Buca’da çöp krizi büyüyor
Buca'da çöp krizi büyüyor
Daha Fazla Video Göster